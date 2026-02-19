Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.

Лудогорец победи Ференцварош с 2:1 в първия мач от плейофите в Лига Европа. Квадво Дуа даде аванса на тима си, преди Сон да подпечата успеха със страхотен гол.

Шампионът на България откри резултата на стадион "Хювефарма Арена" в Разград в 24-ата минута. Квадво Дуа се оказа най-съобразителен при разбъркване в наказателното поле и се разписа с удар в близкия ъгъл.

Гостите възобновиха равенството едва четири минути по-късно. Мохамед Абу Фани изведе Деле в пеналтерията и нападателят прокара топката между краката на Хендрик Бонман от малък ъгъл.

След почивката възпитаниците на Пер-Матиас Хьогмо върнаха преднината си. Сон направи резултата 2:1 с прекрасен фалцов удар извън наказателното поле, който прати топката в далечния горен ъгъл. Последният гол на бразилеца отново бе срещу този опонент, при загубата с 1:3 в мач от 4-ия кръг на основната фаза в турнира.

През второто полувреме футболистите на Роби Кийн отправиха само един точен шут, като Хендрик Бонман се справи с него.

В добавеното време на срещата попадение на Кайо Видал бе отменено заради засада.

"Орлите" записаха първа победа над този съперник от 3-и октомври 2019-а година, когато разградчани спечелиха гостуването си с 3:0 в мач от втория кръг на груповата фаза в турнира. Оттогава унгарците имат две победи в официални мачове, две победи в контроли и две равенства. Това беше четвърта среща между двата отбора в Европа през този сезон (два мача в квалификациите на Шампионска лига и мач от основната фаза в Лига Европа), като и в трите срещи до момента унгарците излизаха победители.

Реваншът на стадион "Групама Арена" в Будапеща е в четвъртък, 26-и февруари, от 19:45 часа. Крайният победител ще срещне някой измежду португалските Порто или Брага на осминафинал.