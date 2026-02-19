Политически реакции - скандал около вицепремиерското място на Стоил Цицелков

Не закъсняха и политическите реакции след клетвата на новия служебен кабинет. Остри критики бяха отправени към състава на правителството на Андрей Гюров. Повдигна се и въпросът доколко легитимна е неговата клетва.

Деница Сачева, ГЕРБ-СДС: „Това правителство започва с фалстарт с човека, който е посочен за вицепремиер за честните избори. Точно този човек с тази биография не създава впечатление, че ще се търси вариант за честни избори.“

Стою Стоев, ПП-ДБ: „Правомощията на г-н Андрей Гюров като подуправител на БНБ са прекратени по силата на закон с встъпването му като служебен министър-председател.“

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Йотова да дава обяснение защо приема министри, които пазят „Петрохан“.“

ДПС-Новo начало: „Това не е клетва на служители на народа. Това е лицемерие и подмяна. Ние няма да останем безучастни наблюдатели на този разпад на държавността.“

Атанас Атанасов, БСП: „За кабинета ще съдим по действията. Надявам се да подходи отговорно и да изпълни задачата, за която всъщност е съставен – да проведе едни честни избори.“

Станислав Балабанов, ИТН: „Незаконно е заченат кабинетът „Петрохан“ днес. По-отвратителният втори сигнал е свързан с вицепремиера за честни избори. Нашата информация е, че е арестуван за употреба на алкохол, за наркотици и третия път ще го изясним."

Радостин Василев, МЕЧ: „В този кабинет има шокиращи имена, които не могат да получат подкрепата на МЕЧ. Ние сме негативно настроени.“

Ивелин Михайлов, „Величие“: „Как това правителство е ограничило изборите, като това правителство ще ограничи един от тримата – Делян Пеевски, а Бойко Борисов и Иво Прокопиев остават. Ние не сменяме модела, ние сменяме само личностите в модела.“