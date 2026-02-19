Конкурсът за генерален директор на БНТ: Четирима от общо петима кандидати се явиха пред СЕМ

СЕМ изслуша кандидатите за генерален директор на БНТ. Петима бяха допуснати, четирима представиха своите концепции, а един не се яви. Процедурата беше замразена през 2025 г. заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари тази година с решение на ВАС. Съдебното решение обезсили определение на Административен съд – София-област за спиране на изпълнението на решението на СЕМ за избора.

Свилена Димитрова вижда БНТ като застъпник на обществения интерес. Тя постави акцент върху БНТ 1, като основен канал с политематично съдържание и би развила авторско съдържание в останалите програми на телевизията.

Снимки: БТА

Свилена Димитрова – кандидат за генерален директор на БНТ: „По отношение на финансирането идеята ми е да се мисли като законодателна инициатива за преразглеждане на законовите ограничения в Закона за радиото и телевизията, за комерсиална реклама и спонсорство и по-специално за продуктово позициониране. Да се заложи на основния капитал – професионалния състав на БНТ.“

Настоящият директор на БНТ Емил Кошлуков определи процедурата като нелегитимна. Все пак представи своята концепция заради работещите в БНТ. Говори за предизвикателствата и възможностите на изкуствения интелект.

Емил Кошлуков – генерален директор на БНТ: „Не знам дали е избор. Вече в сайтове и медии изтече името на дамата-победителка. И не съм убеден, че точно се говори за генерален директор, а не за началник на нюзрума. Аз смятам, че не просто сме емблема, а сме доказано най-добрите. Гледат на телевизията единствено като на политически инструмент. Аз смятам, че телевизията никога не е била толкова свободна в нюзрума, колкото сега. Аз знам какво означава независима журналистика.“ Д-р Симона Велева – председател на СЕМ: „Вие имахте и имате един наистина пълноценен и достоен мандат. Позиционирахте БНТ, като една достойна обществена и гледаема телевизия. Всички действия на СЕМ са отговор и реакция на вашите действия. Аз не мисля, че това изслушване е прибързано, напротив – мисля, че е доста закъсняло.“ Галина Георгиева – член на СЕМ: „Аз намирам тази процедура за опорочена. Това хвърля съмнения не само върху начина, по който ще се възпроизведе този избор, а и върху човека, който ще бъде избран.“ Пролет Велкова – член на СЕМ: „Думата по този въпрос има единствено съдът.“

Третият кандидат за генерален директор на БНТ Сашо Йовков не се яви на изслушването.

Д-р Симона Велева – председател на СЕМ: „По реда на член 9, ал. 2 от нашите процедурни правила неявяването на кандидат на изслушване се счита за отказ от участие в процедурата.“

Според Невена Андонова БНТ трябва да води, а не да следва зрителя. Смята, че обществената телевизия трябва да отстоява значими каузи. Залага на ясно профилирано развитие между политематичните и нишовите канали.

Невена Андонова – кандидат за генерален директор на БНТ: „Периодичното снизхождение на властта, която спасява положението, е дискредитиращ и стресиращ ритуал, на който трябва да се сложи край. Българската обществена телевизия е призвана не да присъства и оцелява, а да влияе силно и все по-силно. Разследващата журналистика и документалистиката са източникът на оригиналното, на собственото съдържание.“

Милена Милотинова заяви, че ще се бори за водеща позиция на БНТ на медийния пазар. Даде заявка да продължи технологичното развитие на медията. Би създала креативен борд от експерти от БНТ, който да се събира при необходимост.

Милена Милотинова – кандидат за генерален директор на БНТ: „Големият въпрос за финансирането на БНТ, смятам, ако бъда избрана, да инициирам широк обществен дебат, така че тя да не бъде зависима от конкретен финансов министър, от конкретно правителство или конкретно парламентарно мнозинство. БНТ с програмната си схема да бъде алтернатива на търговските медии. Застъпване на принципите на редакционната независимост на предаванията и на новините. Предвиждам повече разследвания. Амбицията ми е БНТ да бъде лидер в новините.“

Гласуването ще бъде утре от 11.00 часа.