Перфектното олимпийско капучино

Какво може да е по-перфектно за началото на деня на Зимните олимпийски игри в Италия? От Капучино, с логото на Милано/Кортина 2026? Или, може би, с любимите талисмани Тина и Мило? Точно това предлага типокафе в Ливиньо. Само на няколко крачки от пистите на зимния парк в Ливиньо, където олимпийските спортисти се състезават за златото в сноуборда и различните фристайл дисциплини в ските.

Докато слуховете са довели някои олимпийски зрители да потърсят кафето с олимпийска тематика, други казват, че са били приятно изненадани да получат своята чаша кафе със специалните изображения, отпечатани върху пяната от специална машина.

„Това са онези специални малки неща, които помниш за Олимпийските игри. Това са всички големи събития, но също така и малките удоволствия и радости, които правят Олимпийските игри в Милано/Кортина. Ливиньо, Ливиньо. Обичаме Ливиньо!“, каза Дорис Коулмън.

Защо не обединим Олимпийските игри и капучино в едно планинско място, споделя собственикът Тео Конфортова по време на сутрешната навалица.

Ако мислите за Олимпийските игри, това е момент, когато всички трябва да бъдат заедно и това е момент, в който Италия иска да покаже най-доброто от себе си.

„Капучино, кафе, това е част от най-доброто ни, заедно с пицата и другите неща. Също така, защо да не комбинираме Олимпийските игри и капучино на едно място. Освен това, винаги имате нужда от топли напитки и нещо, което да ви направи щастливи, да ви даде енергия. Това беше и нашата идея“, каза домакинът Конфортова.

Той каза, че много олимпийски спортисти също са дошли за неговото прочуто капучино.

Подробности вижте във видеото!