Милена Тодорова: Четвъртото място в спринта сега ми носи повече щастие

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Константин Джаркин
Чете се за: 05:30 мин.
Биатлон
Биатлонистката се завърна на родна земя и коментира представянето си на Зимните олимпийски игри.

Милена Тодорова
Снимка: БТА
Милена Тодорова застана пред медиите след завръщането си от Олимпийските игри в Милано/Кортина. В Италия биатлонистката остана на косъм от медал в спринта - само 16 секунди я разделиха от отличието. Тя пристигна заедно с Владимир Илиев, Антон Синапов и Константин Василев.

На Летище "Васил Левски" тя пристигна с малката си дъщеря.

"Един месец точно не сме се виждали (б.ред - с дъщеря й). Трудно е, обаче вече две години, не знам как да кажа - настройваш се просто, знаеш, че отиваш да си свършиш работата и после се прибираш при най-скъпото. Повечето случаи гледам да се абстрахирам, защото като мисля за нея, ставам по-емоционална, пък в такива моменти...когато съм по-свободна и ми е по-хубаво и спокойно, тогава мисля за нея", започна Тодорова.

Националната състезателка призна, че здравословното й състояние преди Игрите не е било никак добро.

"Сега вече след като отмина малко време, бих казала, че ми носи повече щастие и удовлетвореност. Преди месец и нещо здравословното ми състояние беше толкова страшно и объркано - въобще не знаехме дали мога да бъда в някаква форма. Това, че бягах така след тази болест, на Олимпийските игри, беше страхотно", призна тя.

Тодорова разказа и за процеса на възстановяване от коварната болест.

"Още преди самия сезон нашата дъщеря се разболя и най-вероятно от нея прихванах някакъв вирус - точно преди сезона. С началото му се надявах, че съм се оправила. След около седмица започнах да вдигам суббуферна температура. След това започнах да ходя на изследвания, да тренирам отново на височинен лагер и тогава стана най-зле - вдигнах 39 градуса температура. Тогава се установи, че имам стрептококова бактерия, преминах на антибиотици. Общо-взето ми отне десет дни напълно да се възстановя без никакви тренировки", допълни биатлонистката.

Тя коментира и представянето на съотборничката й в националния отбор Лора Христова, която стана бронзова медалистка в индивидуалното на 15 км.

"Много съм щастлива, че тялото ми се върна към онзи режим, който гонехме. Късмет, че в Олимпийските игри влязох отново във форма. Както видяхме и при Лора, имаш ли си своя ден и да си подготвен за него, всичко е възможно. Не знам дали са нейните олимпийски игри, но представянето й смятам ще се помни много дълго. С медала си ще остане завинаги в историята на биатлона. Смятам, че тя е голям талант в стрелбата, така че е възможно и следващите да са нейните. Вижда се, че идват млади спортисти отдолу. И ние, които сме малко по-възрастни вече, смятам, че даваме всичко от себе си. В бъдеще би било доста надграждащо", каза с усмивка Тодорова.

Според нея работата с националния треньор Волфганг Пихлер и програмата му се е отплатила.

"Аз лично съм доволна и от програмата на Пихлер, тъй като той беше консултант, и от работата със старши треньора, както и с Михаил Клечаров, Борислав Панков. Цялостно работата ни беше много добра. Да, най-вероятно при някои се получава, при други - не. За мен лично съм установила, че тялото ми понася много добре каквито и да са физически натоварвания. Може и от това да е, но аз лично съм доволна", добави тя.

Благой Тодев и Валентина Димитрова не трябва да се отказват, смята Тодорова

"Смятам, че са млади. Те са показали, че могат и имат талант, особено в стрелбата, което според мен в биатлона е особено важно. Не трябва да се отказват, всеки спортист минава през такива периоди, трябва да продължат напред", категорична е тя.

Според нея в България условия за зимен спорт по-скоро няма.

"За съжаление ще кажа "не", защото вече от много години провеждаме по-голямата си част от подготовката в чужбина и това е едно от нещата, откакто имаме и дете, което много ми тежи, защото е свързано с много пътувания и време далеч от дома. Да, ако се осъществи тук да има по-добри условия и бази, за нас, спортистите, ще бъде леко и ще се подготвяме по-спокойно и по-ползотворно", заключи четвъртата в спринта на Игрите в Милано/Кортина.

Снимки: БТА

Вижте цялото интервю във видеото.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Милена Тодорова

