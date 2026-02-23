БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започва процедурата за избор на управител на детската болница в Бургас

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
У нас
Старт на първия етап от процедурата за избор на управител на новата Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ в Бургас. Днес комисията, избрана от Общинския съвет в Бургас, отваря проектите на петимата кандидати за управител на лечебното заведение.

Предстои да се извърши проверка на документацията дали отговарят на предварително обявените изисквания. На втория етап кандидатите ще представят програмата си за развитие на детската болница за тригодишен период, а на финалния етап ще се проведе събеседване със всеки от тях.

За поста ще се борят: д-р Венцислав Димов, д-р Тома Томов, д-р Благомир Здравков, Димитър Помаков и Донка Желева.

#Бургас #избор #управител #детска болница

