Делото "Дебора" продължава днес

У нас
В Районния съд в Пловдив днес продължава делото „Дебора“, по което подсъдим е бившият приятел на момичето Георги Георгиев. Срещу него са повдигнати три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин средна телесна повреда, за принуда и за закана за убийство спрямо Дебора Михайлова.

Процесът тече вече повече от 2 години. Междувременно подсъдимият Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него беше върнат в изходна позиция заради отвод на съдебния състав. Решението на Окръжния съд в Стара загора е Районият съд в Пловдив да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение, плюс лихва.

