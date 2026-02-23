БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 01:50 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предимно слънчево време в понеделник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес ще преобладава слънчево време. Още преди обяд от северозапад ще започне временно увеличение на облачността, което до вечерта ще достигне и Югоизточна България, а в Североизточна България към края на деня ще има малка вероятност да превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад.

Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, в отделни райони на Северна България, където ще бъде тихо, по-ниски – между 5° и минус 8°, в София – около минус 3°. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 8° - 13°, в София – около 10°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността ще се увеличи. Ще остане без валежи. Ще духа слаб вятър от запад, който след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат 6° - 9°.

В планините ще има променлива облачност и на отделни места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

Във вторник ще бъде предимно облачно, но сравнително топло с минимални температури между минус 1° и 4° и максимални – между 10° и 15°, по-ниски в североизточните райони. На много места ще превали, предимно дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад, след обяд ще се усили до умерен и с него ще прониква относително студен въздух.

През следващите дни облачността ще е предимно значителна, но само на отделни места, главно в Източна България ще има слаби валежи, и от дъжд, и от сняг. В сряда ще остане ветровито с умерен северозападен вятър. Температурите ще се понижат, в четвъртък минималните ще са около нулата, а максималните – между 7° и 12°.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#предимно слънчево #предимно слънчево време #времето #затопляне #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
1
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
2
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
3
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
4
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
5
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Облачно и с дъжд ще е времето утре
6
Облачно и с дъжд ще е времето утре

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Времето

Времето ще е с променлива, често значителна облачност и на много места ще превали
Времето ще е с променлива, често значителна облачност и на много места ще превали
Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник
Чете се за: 02:42 мин.
Облачно и с дъжд ще е времето утре Облачно и с дъжд ще е времето утре
Чете се за: 02:22 мин.
Максимални температури от 6° до 13° следобед Максимални температури от 6° до 13° следобед
Чете се за: 03:42 мин.
Слънчев 1 март, динамично време за Деня на жената Слънчев 1 март, динамично време за Деня на жената
Чете се за: 01:52 мин.
Очаква се затопляне и променлива облачност, на места с дъжд и сняг Очаква се затопляне и променлива облачност, на места с дъжд и сняг
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Прокуратурата протестира изменените присъди по делото за убийство на Евгения
Прокуратурата протестира изменените присъди по делото за убийство...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан" Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
"Искаме войната да свърши днес": Украйна отбелязва четири години от руската инвазия "Искаме войната да свърши днес": Украйна отбелязва четири години от руската инвазия
Чете се за: 03:32 мин.
По света
В прокуратурата са постъпили два сигнала от високопоставени...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промени в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ