Предимно слънчево време в понеделник

Днес ще преобладава слънчево време. Още преди обяд от северозапад ще започне временно увеличение на облачността, което до вечерта ще достигне и Югоизточна България, а в Североизточна България към края на деня ще има малка вероятност да превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад.

Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, в отделни райони на Северна България, където ще бъде тихо, по-ниски – между 5° и минус 8°, в София – около минус 3°. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 8° - 13°, в София – около 10°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността ще се увеличи. Ще остане без валежи. Ще духа слаб вятър от запад, който след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат 6° - 9°.

В планините ще има променлива облачност и на отделни места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

Във вторник ще бъде предимно облачно, но сравнително топло с минимални температури между минус 1° и 4° и максимални – между 10° и 15°, по-ниски в североизточните райони. На много места ще превали, предимно дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад, след обяд ще се усили до умерен и с него ще прониква относително студен въздух.

През следващите дни облачността ще е предимно значителна, но само на отделни места, главно в Източна България ще има слаби валежи, и от дъжд, и от сняг. В сряда ще остане ветровито с умерен северозападен вятър. Температурите ще се понижат, в четвъртък минималните ще са около нулата, а максималните – между 7° и 12°.