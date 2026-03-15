Державата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за...
Крум Зарков към социалистите: Стягайте се, защото от БСП има смисъл

Милена Кирова
Всичко от автора
У нас
На национално съвещание официално бяха представени водачите на листи за изборите

Снимка: БТА
Председателят на столетницата Крум Зарков призова социалистите да се стягат, защото от БСП има смисъл. Днес на национално съвещание официално бяха представени водачите на листи пред ръководството на "БСП - Обединена левица", коалиционните партньори, членове и симпатизанти.

Председателят на БСП се обърна към социалистите с призивът: стягайте се, другари. И изрази увереност, че БСП ще влезе в следващия парламент.

Крум Зарков - председател на БСП: "Няма друг път за нас освен напред. Така че никоя самозабравила се мутра да не ни командва и да не ни унижава пред нас и пред света."

БСП допускат, че в листите на "Прогресивна България" може да има социалисти, но от този момент те спират да бъдат такива, заяви Зарков.

Крум Зарков - председател на БСП: "Българските социалисти, които на два пъти са подкрепяли Румен Радев за държавен глава, го считат за достоен президент. Но е крайно време господин Радев да изрази отношението си към нас. Промяната не може да бъде един човек или дори само една партия. Без нас не може и ние ще се отзовем, ако бъдем потърсени, но при спазването на ясни принципи."

Георги Първанов - президент на България (2002-2012 г.): "Прогресистите са наши конкуренти. Влязоха в лицето на своя лидер в нашето гнездо и полека лека прибират като кукувицата каквото могат."

Президентът от 2002 до 2012 г. Георги Първанов изтъкна, че БСП винаги има сили и критикува служебното правителство.

Георги Първанов - президент на България (2002-2012 г.): "Което, ако питате мен, не знам на кого служи. Досещам се - на един определен политически кръг, на една определена политическа сила, която разчиства терена, по начин, по който никое друго не служебно, редовно правителство не е правило. Това, което става в момента не е обикновен реваншизъм, това, скъпи приятели си е жив преврат."

Лидерът на БСП Крум Зарков води листите в Бургас и 24 МИР в София. Председателят на младежкото БСП Габриел Вълков е водач в 23 МИР в София. Председателят на "Движение 21" Татяна Дончева е начело на листата за Пловдив-град.

Крум Зарков - председател на БСП: "Ще има и много генерали в тази кампания, затова ще завърша с думите на Наполеон: и нека всеки войник знае, че в мешката си носи маршалски жезъл. Грабвайте жезъла, войници на социализма и към победа."

#"БСП - Обединена левица" #БСП #подготовка за изборите #водачи на листи

