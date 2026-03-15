Крум Зарков към социалистите: Стягайте се, защото от БСП има смисъл

Председателят на столетницата Крум Зарков призова социалистите да се стягат, защото от БСП има смисъл. Днес на национално съвещание официално бяха представени водачите на листи пред ръководството на "БСП - Обединена левица", коалиционните партньори, членове и симпатизанти.

Председателят на БСП се обърна към социалистите с призивът: стягайте се, другари. И изрази увереност, че БСП ще влезе в следващия парламент.

Крум Зарков - председател на БСП: "Няма друг път за нас освен напред. Така че никоя самозабравила се мутра да не ни командва и да не ни унижава пред нас и пред света."

БСП допускат, че в листите на "Прогресивна България" може да има социалисти, но от този момент те спират да бъдат такива, заяви Зарков.

Крум Зарков - председател на БСП: "Българските социалисти, които на два пъти са подкрепяли Румен Радев за държавен глава, го считат за достоен президент. Но е крайно време господин Радев да изрази отношението си към нас. Промяната не може да бъде един човек или дори само една партия. Без нас не може и ние ще се отзовем, ако бъдем потърсени, но при спазването на ясни принципи." Георги Първанов - президент на България (2002-2012 г.): "Прогресистите са наши конкуренти. Влязоха в лицето на своя лидер в нашето гнездо и полека лека прибират като кукувицата каквото могат."

Президентът от 2002 до 2012 г. Георги Първанов изтъкна, че БСП винаги има сили и критикува служебното правителство.

Георги Първанов - президент на България (2002-2012 г.): "Което, ако питате мен, не знам на кого служи. Досещам се - на един определен политически кръг, на една определена политическа сила, която разчиства терена, по начин, по който никое друго не служебно, редовно правителство не е правило. Това, което става в момента не е обикновен реваншизъм, това, скъпи приятели си е жив преврат."

Лидерът на БСП Крум Зарков води листите в Бургас и 24 МИР в София. Председателят на младежкото БСП Габриел Вълков е водач в 23 МИР в София. Председателят на "Движение 21" Татяна Дончева е начело на листата за Пловдив-град.

Крум Зарков - председател на БСП: "Ще има и много генерали в тази кампания, затова ще завърша с думите на Наполеон: и нека всеки войник знае, че в мешката си носи маршалски жезъл. Грабвайте жезъла, войници на социализма и към победа."

