БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Процедурата по свръхдефицит е оценка за...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Демерджиев: МВР проверява нарушения на шофьори на линейки

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
иван демерджиев събира ръководството мвр съвещание пловдив имаме проблеми структурите
Слушай новината

Извършва се проверка на регистрираните нарушения от водачи на линейки от центровете за спешна медицинска помощ. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на парламентарен контрол.

Демерджиев допълни, че водачите на такива превозни средства имат право да се движат със специален режим на движение, но въпросът е той да се прилага правилно и при необходимост. Министърът каза, че когато се установи, че специален режим на движение се използва правомерно, не се взимат мерки, ако обаче ръководителят на съответния център за спешна медицинска помощ посочи, че не се касае за такъв случай, водачите се санкционират.

При констатирани нарушения от линейки на центъра за спешна медицинска помощ, се издават електронни фишове. След връчването им, от центъра се изготвя разпечатка с информация за времевия диапазон, в който специалният автомобил е пътувал към пациент или е транспортирал пациент към болнично заведение. Посочват се данните на водача и се изразява становище от директора относно основанието за ползване на специален режим на движение.

Относно случай в Бургас с линейка от 3 септември 2025 г. Демерджиев заяви, че по данни на МВР шофьорът не е изпълнил разпореждане на полицейски служител и не е използвал светлинен и звуков сигнал. Полицаите са констатирали, че е създадена предпоставка за пътно произшествие и водачът е санкциониран. Наказателното постановление е оспорено и в момента има образувано дело в районният съд в Бургас, каза министърът.

Според закона водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение не са освободени от задължението да управляват превозното средство по безопасен начин, допълни Демерджиев.

#шофьор на линейки #Иван Демерджиев #Спешна помощ #шофьори

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
3
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и...
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за измама за над 693 000 евро
4
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за...
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в Баба Алино
5
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата...
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред депутатите по казуса с незаконния град
6
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Политика

Президентът Йотова издаде указ за назначаването на Георги Воденски за посланик на България в Казахстан и Киргизката република
Президентът Йотова издаде указ за назначаването на Георги Воденски за посланик на България в Казахстан и Киргизката република
Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България
Чете се за: 03:45 мин.
Внасят проектобюджета за 2026 г. до края на юни, съобщи Гълъб Донев Внасят проектобюджета за 2026 г. до края на юни, съобщи Гълъб Донев
Чете се за: 01:00 мин.
Блицконтрол и редовен парламентарен контрол в дневния ред на депутатите Блицконтрол и редовен парламентарен контрол в дневния ред на депутатите
Чете се за: 00:32 мин.
Кандидатът за кмет на район „Средец“ Георги Неделчев: Хората не искат чудеса, а администрация, която ги чува Кандидатът за кмет на район „Средец“ Георги Неделчев: Хората не искат чудеса, а администрация, която ги чува
Чете се за: 05:15 мин.
Румен Христов: Ще бъдем конструктивна опозиция и ще подкрепяме полезните за хората политики Румен Христов: Ще бъдем конструктивна опозиция и ще подкрепяме полезните за хората политики
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Процедурата по свръхдефицит е оценка за предишните управления, които поддържаха 3% дефицит с "гимнастики с бюджета"
Премиерът Радев: Процедурата по свръхдефицит е оценка за предишните...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град" Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за документни измами Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за документни измами
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Задържаха 20 души при акция срещу наркоразпространението в кв....
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Обявиха ден на траур в Кресна след смъртта на 35-годишен мъж,...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Доброволци се включват в разчистването на последиците от...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
След предложението на Зеленски за среща: Путин ще говори днес пред...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ