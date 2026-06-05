Демерджиев: МВР проверява нарушения на шофьори на линейки

Извършва се проверка на регистрираните нарушения от водачи на линейки от центровете за спешна медицинска помощ. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на парламентарен контрол.

Демерджиев допълни, че водачите на такива превозни средства имат право да се движат със специален режим на движение, но въпросът е той да се прилага правилно и при необходимост. Министърът каза, че когато се установи, че специален режим на движение се използва правомерно, не се взимат мерки, ако обаче ръководителят на съответния център за спешна медицинска помощ посочи, че не се касае за такъв случай, водачите се санкционират.

При констатирани нарушения от линейки на центъра за спешна медицинска помощ, се издават електронни фишове. След връчването им, от центъра се изготвя разпечатка с информация за времевия диапазон, в който специалният автомобил е пътувал към пациент или е транспортирал пациент към болнично заведение. Посочват се данните на водача и се изразява становище от директора относно основанието за ползване на специален режим на движение.

Относно случай в Бургас с линейка от 3 септември 2025 г. Демерджиев заяви, че по данни на МВР шофьорът не е изпълнил разпореждане на полицейски служител и не е използвал светлинен и звуков сигнал. Полицаите са констатирали, че е създадена предпоставка за пътно произшествие и водачът е санкциониран. Наказателното постановление е оспорено и в момента има образувано дело в районният съд в Бургас, каза министърът.

Според закона водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение не са освободени от задължението да управляват превозното средство по безопасен начин, допълни Демерджиев.