Оправдаха ли очакванията в хокейния финал САЩ и Канада? Коментират специалистите Ценко Симов и Милчо Ненов

Отборът на САЩ спечели олимпийската титла по хокей на лед, след като в драматичен финал победи Канада с 2:1 след продължения. Мнението си за двубоя в студиото на „Днес на Игрите“ споделиха Ценко Симов и Милчо Ненов, опитни специалисти в хокея на лед.

„Бил съм на последните два финала между канадци и американци, като и в двата случая единия финалист беше домакин и атмосферата беше много по-различна. Докато тук, колкото и да е пълна залата, нямаше я атмосферата, която я има в Щатите или Канада“, коментира Ценко Симов.

„Получи се много хубав мач с неизвестен изход. И двата отбора направиха много пропуски. Мачът можеше да се реши още в редовното време. Американците имаха по-голям шанс. Не съм сигурен, дали се е очаквало напрежение, но се очакваше да има силов сблъсък. Имаше искри“, каза от своя страна Милчо Ненов.

И двамата се обединиха около мнението, че напрежението е изчезнало още в момента, в който шайбата е пусната на леда. „Това са хокеисти на високо ниво, които не се влияят на напрежението. За тях това е допълнителна мотивация“, категоричен е Симов.

И двамата гости похвалиха представянето на вратарите във финала.

