БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оправдаха ли очакванията в хокейния финал САЩ и Канада? Коментират специалистите Ценко Симов и Милчо Ненов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Двамата гостуваха в предаването "Днес на Игрите".

Ценко Симов и Милчо Ненов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Отборът на САЩ спечели олимпийската титла по хокей на лед, след като в драматичен финал победи Канада с 2:1 след продължения. Мнението си за двубоя в студиото на „Днес на Игрите“ споделиха Ценко Симов и Милчо Ненов, опитни специалисти в хокея на лед.

„Бил съм на последните два финала между канадци и американци, като и в двата случая единия финалист беше домакин и атмосферата беше много по-различна. Докато тук, колкото и да е пълна залата, нямаше я атмосферата, която я има в Щатите или Канада“, коментира Ценко Симов.

„Получи се много хубав мач с неизвестен изход. И двата отбора направиха много пропуски. Мачът можеше да се реши още в редовното време. Американците имаха по-голям шанс. Не съм сигурен, дали се е очаквало напрежение, но се очакваше да има силов сблъсък. Имаше искри“, каза от своя страна Милчо Ненов.

И двамата се обединиха около мнението, че напрежението е изчезнало още в момента, в който шайбата е пусната на леда. „Това са хокеисти на високо ниво, които не се влияят на напрежението. За тях това е допълнителна мотивация“, категоричен е Симов.

И двамата гости похвалиха представянето на вратарите във финала.

Целият разговор с Ценко Симов и Милчо Ненов вижте във видеото!

#Милчо Ненов #Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Ценко Симов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
2
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
3
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
4
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
5
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
6
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Зимни спортове

Как чехословашкото вълче Назгул се превърна в медийна звезда на Игрите в Милано/Кортина 2026
Как чехословашкото вълче Назгул се превърна в медийна звезда на Игрите в Милано/Кортина 2026
Игрите на обединението Игрите на обединението
Чете се за: 04:32 мин.
Надежда Алексиева: Ако тези спортисти продължат, можем да очакваме и от следващата Олимпиада медали Надежда Алексиева: Ако тези спортисти продължат, можем да очакваме и от следващата Олимпиада медали
Чете се за: 03:30 мин.
Еба Андерсон и трънливият път към олимпийското злато Еба Андерсон и трънливият път към олимпийското злато
Чете се за: 02:20 мин.
Лора Христова: Щастлива съм и съм безкрайно благодарна на всички, които ни подкрепят Лора Христова: Щастлива съм и съм безкрайно благодарна на всички, които ни подкрепят
Чете се за: 02:10 мин.
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...
Чете се за: 05:30 мин.
Европа
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица" Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп: Ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Частични местни избори в осем населени места у нас
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ