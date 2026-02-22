Очаква се затопляне и променлива облачност, на места с дъжд и сняг

През новата седмица времето ще бъде предимно облачно, с валежи на отделни места, но се очаква и постепенно затопляне.

Утре сутринта температурите ще бъдат между -4 и +1°С, в отделни райони на Северна България и по-ниски. През деня ще преобладава слънчево време, като само в североизточните райони към края на деня има слаба вероятност за краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 8 и 13°С, а по морския бряг – от 6 до 9°С.

По Черноморието следобяд облачността ще се увеличи, но валежи не се очакват. Вятърът ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. В планините облачността ще бъде променлива, с вероятност за слаби снеговалежи на отделни места. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а температурите ще се повишат.

Над по-голямата част от Европа утре ще бъде облачно, на много места с валежи, като значителни количества дъжд се очакват в централна и източна Европа. Над Балканите облачността ще се увеличава от северозапад, но ще остане почти без валежи.

У нас във вторник на много места ще вали предимно дъжд, като максималните температури ще са сравнително високи – между 10 и 15°С. През следващите дни облачността ще остане предимно значителна, но валежи ще има само на отделни места, главно в източната част на страната, и те ще бъдат от дъжд и сняг.

В петък се очакват повече слънчеви часове. Вятърът ще бъде умерен, а сутринта на места в низините видимостта ще е намалена.