Частични местни избори в осем населени места у нас

В 8 населени места у нас днес се проведоха частични местни избори за кмет. Изборният ден приключи в 20.00 часа. Няма подадени сигнали за сериозни нарушения, а избирателната активност беше сравнително висока.

Във варненското село Венелин кандидатите за кметския пост са трима, а регистрираните избиратели – 668. Те гласуваха активно и очакват от новия кмет да благоустрои селото.

Най-оспорвана е битката в село Габрене, Благоевградска област - там за кметския стол се борят петима претенденти. В област Кюстендил по трима кандидати за кмет има в селата Бараково и Блажиево. В Бараково избирателите очакват кметът да реши проблемите с инфраструктурата и водата.

На изборите в селата Дружинци и Вълчанка, област Кърджали, има по един регистриран кандидат за кмет. Въпреки това избирателната активност беше висока, като във Вълчанка до ранния следобед гласуваха 64 души или почти 100% от хората с право на глас.

В Мало Конаре избират нов кмет между четирима кандидати. В най-голямото село в Пазарджишко право на глас имат 3117 души.

Валентина Караминова, председател на СИК: "Изборният ден протича при доста по-висока активност от всяка друга година. Това показва една гражданска позиция."

Извънредни избори за кмет се проведоха днес и в село Ярлово, община Самоков.