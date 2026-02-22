БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 22.02.2026 г., 20:25 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
2
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
3
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
4
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
5
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
6
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Спортни емисии

Спортни новини 22.02.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 22.02.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 21.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 21.02.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 21.02.2026 г., 12:30 ч. Спортни новини 21.02.2026 г., 12:30 ч.
Спортни новини 20.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.02.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 20.02.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 20.02.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 19.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 19.02.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...
Чете се за: 05:30 мин.
Европа
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица" Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп: Ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Частични местни избори в осем населени места у нас
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ