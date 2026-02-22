Златен удар в продължението прати САЩ на хокейния връх

САЩ спечели олимпийската титла по хокей на лед при мъжете за трети път в историята си, след като победи с 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) след продължение Канада във финала на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Решаващото попадение бе дело на Джак Хюз, който се разписа 1:41 минута след началото на продължението. Така американците стигнаха до първо олимпийско злато от „Чудото на леда“ през 1980 година и първо при участие на играчи от НХЛ, с което добавиха титлата към световната си корона.

САЩ откриха резултата още в шестата минута чрез Матю Болди, възползвал се от грешка в канадската отбрана. В края на втората третина Кейл Макар изравни с точен китков удар за 1:1.

До края на редовното време двата тима пропуснаха отлични възможности, а вратарят на САЩ Конър Хелебък се отличи с няколко ключови спасявания. В продължението американците се възползваха от грешка в канадската защита и стигнаха до победния гол, който им донесе златните медали.

Само преди няколко дни САЩ и Канада се изправиха един срещу друг и на финала на Олимпийския турнир при жените, където златото отново отиде за американките след продължения.