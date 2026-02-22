Китайката Айлин Гу защити олимпийската си титла в халфпайпа в ските свободен стил

Айлин Гу спечели златния медал в дисциплината халфпайп, което я направи най-титулуваната олимпийка по ски свободен стил в историята, а след това научи сърцераздирателната новина за смъртта на баба ѝ.

Китайката се разплака на пресконференция след състезанието в Ливиньо, докато описваше как баба ѝ Гочжън Фън я е вдъхновила.

„Много хора просто се носят през живота, но тя беше като параход. Тази жена командваше живота, хвана го за юздите и го превърна в това, което искаше да бъде“, каза 22-годишната Гу.

Родената в Америка Гу избра да представлява родината на майка си и баба си - Китай, на Олимпийските игри.

Китайката увеличи броя на медалите си от две Олимпиади на шест. Тя каза, че с баба й са обсъждали участието ѝ на Игрите в Милано-Кортина.