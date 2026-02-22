Евелина Цветанова: Победата идва от желанието и характера на момичетата

След втората поредна престижна победа, този път с 3:1 гейма над Левски, старши треньорът на ЦПВК Евелина Цветанова подчерта, че ключът към успеха се крие преди всичко в желанието и манталитета на състезателките.

"Победата идва от желанието. Добрата игра винаги е свързана с желанието на състезателките. Определено имаха огромно желание да победят, защото тази победа беше дългоочаквана и желана – както срещу ЦСКА. В много мачове сме били близо, но не сме успявали да ги затворим. Радостна съм, че в тези два двубоя го направихме“, заяви Цветанова.

Тя призна, че в хода на срещата е имало колебания, но тимът е показал характер в решителните моменти.

"Имаше спадове, което е нормално. Важното е, че удържахме в края и завършихме мача с победа. Това показва израстване.“

Наставничката не скри, че амбициите в отбора са високи, като подчерта индивидуалната класа в състава.

"Амбиция винаги има. Само като видите кои момичета са на игрището – европейски и световни шампионки. Те са изключително отговорни в тренировъчния процес и се раздават. Всяка има лични цели, но и като отбор имаме ясна посока.“

Цветанова акцентира и върху психологическата нагласа, която изисква от своите състезателки.

"Казах им на разбора – искам да излизаме със самочувствие на отбор, който се бори за победата, а не да чака тя да дойде като подарък. Имаше моменти на отпускане, но Левски не е отбор за подценяване. Успяхме обаче да изпълним задачите, върху които работихме.“

След успехите срещу два от грандовете в шампионата ЦПВК продължава да затвърждава позициите си в челото и да гледа смело към следващите предизвикателства.