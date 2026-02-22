БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

Евелина Цветанова: Победата идва от желанието и характера на момичетата

Спорт
Наставничката на ЦПВК отличи психиката и амбицията на състава след успеха с 3:1 над Левски

евелина цветанова победата идва желанието характера момичетата
След втората поредна престижна победа, този път с 3:1 гейма над Левски, старши треньорът на ЦПВК Евелина Цветанова подчерта, че ключът към успеха се крие преди всичко в желанието и манталитета на състезателките.

"Победата идва от желанието. Добрата игра винаги е свързана с желанието на състезателките. Определено имаха огромно желание да победят, защото тази победа беше дългоочаквана и желана – както срещу ЦСКА. В много мачове сме били близо, но не сме успявали да ги затворим. Радостна съм, че в тези два двубоя го направихме“, заяви Цветанова.

Тя призна, че в хода на срещата е имало колебания, но тимът е показал характер в решителните моменти.

"Имаше спадове, което е нормално. Важното е, че удържахме в края и завършихме мача с победа. Това показва израстване.“

Наставничката не скри, че амбициите в отбора са високи, като подчерта индивидуалната класа в състава.

"Амбиция винаги има. Само като видите кои момичета са на игрището – европейски и световни шампионки. Те са изключително отговорни в тренировъчния процес и се раздават. Всяка има лични цели, но и като отбор имаме ясна посока.“

Цветанова акцентира и върху психологическата нагласа, която изисква от своите състезателки.

"Казах им на разбора – искам да излизаме със самочувствие на отбор, който се бори за победата, а не да чака тя да дойде като подарък. Имаше моменти на отпускане, но Левски не е отбор за подценяване. Успяхме обаче да изпълним задачите, върху които работихме.“

След успехите срещу два от грандовете в шампионата ЦПВК продължава да затвърждава позициите си в челото и да гледа смело към следващите предизвикателства.

ЦПВК постигна ценна победа над Левски в женския волейболен елит
ЦПВК постигна ценна победа над Левски в женския волейболен елит
Убедителен успех за „полицайките“.
Чете се за: 01:25 мин.

Стефани Дянкова: Сервисът ни даде основата за успеха срещу Левски
Стефани Дянкова: Сервисът ни даде основата за успеха срещу Левски
Денислав Димитров: Не успяхме да изпълним тактическите задачи Денислав Димитров: Не успяхме да изпълним тактическите задачи
Чете се за: 00:57 мин.
Мария Киркова: Това е една от най-успешните Олимпиади, които някога съм виждала Мария Киркова: Това е една от най-успешните Олимпиади, които някога съм виждала
Чете се за: 01:45 мин.
Димитър Илиев: Тепърва успехите пред нашите спортисти предстоят Димитър Илиев: Тепърва успехите пред нашите спортисти предстоят
Чете се за: 02:30 мин.
Радка Попова: Не гледах последната стрелба на Лора Христова, адреналинът ме удари Радка Попова: Не гледах последната стрелба на Лора Христова, адреналинът ме удари
Чете се за: 04:12 мин.
Весела Лечева: Цялата делегация направи изключително представяне Весела Лечева: Цялата делегация направи изключително представяне
Чете се за: 02:07 мин.

Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“ Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:30 мин.
По света
След палеж и проникване в кметството: Среща между вътрешния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Близо 2500 домакинства все още са без електричество в Североизточна...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Като игла в купа сено - спасиха двама души върху парче лед в морето
Чете се за: 00:40 мин.
По света
