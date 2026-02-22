БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
ЦПВК постигна ценна победа над Левски в женския волейболен елит

Спорт
Убедителен успех за „полицайките“.

Отборът на ЦПВК
Снимка: Startphoto.bg
ЦПВК победи Левски с 3:1 (25:20, 21:25, 25:15, 26:24) гейма в последния мач от 15-ия кръг на женския волейболен елит на България.

В хода на първия гейм „сините“ поведоха с 6:3, но противничките им стигнаха до обрат и поведоха с три поредни точки. Равенството в частта се задържа до 8:8, след което домакините доминираха.

Волейболистките на Денислав Димитров заиграха по-ефективно във втория гейм. Макар че водеха с 11:7, съперничките им стигнаха до обрат за 18:17. След това обаче последваха пет поредни пункта за гостите, които им помогнаха да възобновят равенството в сетовете.

Възпитаничките на Евелина Цветанова бяха далеч по-убедителни в третата част. Серия от осем последователни точки им осигури комфортен аванс, който им помогна да си върнат аванса в геймовете.

Четвъртата част отново премина под контрола на „полицайките“. Те поведоха с пет точки, но вицешампионките изравниха за 22:22. Все пак волейболистките в розово стигнаха до успеха след 26:24

И двата отбора са с актив от 12 победи и 3 загуби. Левски остава на второто място в класирането с точка повече - 36 пункта.

Евелина Цветанова: Победата идва от желанието и характера на момичетата
Евелина Цветанова: Победата идва от желанието и характера на момичетата
Стефани Дянкова: Сервисът ни даде основата за успеха срещу Левски Стефани Дянкова: Сервисът ни даде основата за успеха срещу Левски
Чете се за: 01:37 мин.
Денислав Димитров: Не успяхме да изпълним тактическите задачи Денислав Димитров: Не успяхме да изпълним тактическите задачи
Чете се за: 00:57 мин.
Левски победи Локомотив Авиа в сблъсъка на върха в мъжкия волейболен елит Левски победи Локомотив Авиа в сблъсъка на върха в мъжкия волейболен елит
Чете се за: 01:10 мин.
НВЛ: Левски - Локомотив Авиа (ГАЛЕРИЯ) НВЛ: Левски - Локомотив Авиа (ГАЛЕРИЯ)
Марица Пловдив с 14-та поредна победа в НВЛ за жени Марица Пловдив с 14-та поредна победа в НВЛ за жени
Чете се за: 01:10 мин.

"Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите
"Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ) 16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Дания отхвърли инициативата на Тръмп да изпрати кораб-болница в...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
