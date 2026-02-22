ЦПВК постигна ценна победа над Левски в женския волейболен елит

ЦПВК победи Левски с 3:1 (25:20, 21:25, 25:15, 26:24) гейма в последния мач от 15-ия кръг на женския волейболен елит на България.

В хода на първия гейм „сините“ поведоха с 6:3, но противничките им стигнаха до обрат и поведоха с три поредни точки. Равенството в частта се задържа до 8:8, след което домакините доминираха.

Волейболистките на Денислав Димитров заиграха по-ефективно във втория гейм. Макар че водеха с 11:7, съперничките им стигнаха до обрат за 18:17. След това обаче последваха пет поредни пункта за гостите, които им помогнаха да възобновят равенството в сетовете.

Възпитаничките на Евелина Цветанова бяха далеч по-убедителни в третата част. Серия от осем последователни точки им осигури комфортен аванс, който им помогна да си върнат аванса в геймовете.

Четвъртата част отново премина под контрола на „полицайките“. Те поведоха с пет точки, но вицешампионките изравниха за 22:22. Все пак волейболистките в розово стигнаха до успеха след 26:24

И двата отбора са с актив от 12 победи и 3 загуби. Левски остава на второто място в класирането с точка повече - 36 пункта.