Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг

Президентът от 2017-2026 г. Румен Радев заяви в Кюстендил, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг. Той бе гост на града по покана местната структура на "Прогресивна България" по повод избора на конкурса за девойка "Кюстендилска пролет".

"Двама човека олицетворяват този кръг. Техните снимки бяха по площадите на протестите от края на миналата година. Чух, че Борисов говори за някакви предателства, но той предаде не само своята партия, той предаде цяла България в ръцете на Пеевски", посочи Радев. "Що се отнася до договора с "Боташ" искам да благодаря на министър Трайчо Трайков, който макар и от дистанцията на времето, но осъзна и призна за добрата идея и възможните ползи от този договор. Има предложение и от турската страна, и от азербайджанската страна как да се натовари и да се използва този договор и да носи печалба", допълни Румен Радев.

По отношение на правителствените мерки за облекчение на гражданите във връзка с кризата в Близкия изток Радев каза, че предложените от него мерки закъсняват и се надява правителството да следи какво се предприема в другите държави.