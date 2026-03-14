Левски завърши на първо място в редовния сезон в НВЛ

Левски завърши на първо място в редовния сезон на мъжкото волейболно първенство, след като победи Дунав Русе с 3:0 (25:19, 25:20, 25:19) в своята зала. Само преди седмица „сините“ изоставаха от Локомотив Авиа, който дълго време водеше в класирането, но силният финал на сезона изведе шампионите на върха.

Двубоят срещу русенския тим премина без особена интрига, като домакините контролираха играта през цялото време. Най-резултатни за победителите бяха Юлиан Вайзиг и Гордан Люцканов с по 13 точки, а центърът Лазар Бучков добави още 12. В срещата игрово време получиха и младите Адриан Ганев и Мартин Тататаров. За Дунав Русе най-резултатен беше Алекс Николов с 12 точки.

В дербито на кръга Нефтохимик 2010 се наложи над вицешампиона Локомотив Авиа с 3:0 (25:14, 27:25, 25:23). Бургазлии влязоха уверено в плейофите, след като нанесоха поражение на отбора, който до скоро оглавяваше класирането. Срещата беше и последна за тима в зала „Бойчо Брънзов“, тъй като следващите домакинства ще бъдат в обновената зала „Младост“ в Бургас. Най-резултатен за домакините беше Ади Османович с 15 точки, докато за пловдивчани Тодор Вълчев реализира 10.

В Разлог Пирин Разлог победи ЦСКА с 3:1 (25:15, 25:17, 21:25, 25:19). Големият герой за домакините беше Мариян Наков, който завърши с впечатляващите 33 точки, включително пет аса. С двуцифрен актив се отчетоха още Теодор Каменов (14), Костадин Гаджанов (12) и Костадин Козелов (10). За столичани най-резултатен беше Мартин Павлов с 14 точки.

Дея спорт също записа победа, след като надделя над Черно море във Варна с 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 25:23). Така бургаският тим запази шестото си място в крайното класиране и не позволи разместване в четвъртфиналните двойки. Най-резултатен за победителите беше Валентин Братоев с 16 точки, а Цветелин Цветанов и Ерион Байрами добавиха по 15. За варненци Майкъл Донован реализира 18 точки.

В четвъртфиналите на първенството Левски ще се изправи срещу Монтана, Локомотив Авиа среща Пирин Разлог, Нефтохимик 2010 и Дея спорт ще оформят бургаско дерби, а ЦСКА ще играе срещу Берое 2016.