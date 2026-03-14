БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България полетя към втората фаза в квалификациите за...
Чете се за: 03:55 мин.
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Левски завърши на първо място в редовния сезон в НВЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

В четвъртфиналите на първенството Левски ще се изправи срещу Монтана, Локомотив Авиа среща Пирин Разлог, Нефтохимик 2010 и Дея спорт ще оформят бургаско дерби, а ЦСКА ще играе срещу Берое 2016.

волейбол цска левски софия галерия
Слушай новината

Левски завърши на първо място в редовния сезон на мъжкото волейболно първенство, след като победи Дунав Русе с 3:0 (25:19, 25:20, 25:19) в своята зала. Само преди седмица „сините“ изоставаха от Локомотив Авиа, който дълго време водеше в класирането, но силният финал на сезона изведе шампионите на върха.

Двубоят срещу русенския тим премина без особена интрига, като домакините контролираха играта през цялото време. Най-резултатни за победителите бяха Юлиан Вайзиг и Гордан Люцканов с по 13 точки, а центърът Лазар Бучков добави още 12. В срещата игрово време получиха и младите Адриан Ганев и Мартин Тататаров. За Дунав Русе най-резултатен беше Алекс Николов с 12 точки.

В дербито на кръга Нефтохимик 2010 се наложи над вицешампиона Локомотив Авиа с 3:0 (25:14, 27:25, 25:23). Бургазлии влязоха уверено в плейофите, след като нанесоха поражение на отбора, който до скоро оглавяваше класирането. Срещата беше и последна за тима в зала „Бойчо Брънзов“, тъй като следващите домакинства ще бъдат в обновената зала „Младост“ в Бургас. Най-резултатен за домакините беше Ади Османович с 15 точки, докато за пловдивчани Тодор Вълчев реализира 10.

В Разлог Пирин Разлог победи ЦСКА с 3:1 (25:15, 25:17, 21:25, 25:19). Големият герой за домакините беше Мариян Наков, който завърши с впечатляващите 33 точки, включително пет аса. С двуцифрен актив се отчетоха още Теодор Каменов (14), Костадин Гаджанов (12) и Костадин Козелов (10). За столичани най-резултатен беше Мартин Павлов с 14 точки.

Дея спорт също записа победа, след като надделя над Черно море във Варна с 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 25:23). Така бургаският тим запази шестото си място в крайното класиране и не позволи разместване в четвъртфиналните двойки. Най-резултатен за победителите беше Валентин Братоев с 16 точки, а Цветелин Цветанов и Ерион Байрами добавиха по 15. За варненци Майкъл Донован реализира 18 точки.

В четвъртфиналите на първенството Левски ще се изправи срещу Монтана, Локомотив Авиа среща Пирин Разлог, Нефтохимик 2010 и Дея спорт ще оформят бургаско дерби, а ЦСКА ще играе срещу Берое 2016.

Свързани статии:

Волейболният Берое завърши редовния сезон с победа
Волейболният Берое завърши редовния сезон с победа
В четвъртфиналната фаза Берое ще се изправи срещу ЦСКА.
Чете се за: 02:02 мин.
#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Левски София #ВК Дунав Русе

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
2
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
3
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
4
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Заради изтегляне на ТИР е затворен пътят Велико Търново - Русе в района на Самоводене
5
Заради изтегляне на ТИР е затворен пътят Велико Търново - Русе в...
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене
6
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Още от: Български волейбол

Волейболният Берое завърши редовния сезон с победа
Волейболният Берое завърши редовния сезон с победа
Контузия спря устрема на Симеон Николов Контузия спря устрема на Симеон Николов
Чете се за: 01:30 мин.
Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон Мартин Михайлов: Доволен съм от играта през редовния сезон
Чете се за: 01:15 мин.
Никол Окоро: Имахме добри и лоши моменти през редовния сезон Никол Окоро: Имахме добри и лоши моменти през редовния сезон
Чете се за: 01:02 мин.
Юлия Иванова Минчева: Ще скъся състава за плейофите и няма да правя експерименти Юлия Иванова Минчева: Ще скъся състава за плейофите и няма да правя експерименти
Чете се за: 01:22 мин.
ЦСКА взе своето срещу Миньор ЦСКА взе своето срещу Миньор
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ) Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
На загуба: Автобусните превозвачи искат компенсации заради цените...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...
Чете се за: 15:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ