16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Валежите спират, облачността ще се разкъсва и намалява

У нас
Снимка: илюстративна
Днес до обяд в цялата страна валежите спряха, а по-късно и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен в Североизточна България и временно силен вятър от запад-северозапад. Там и максималните температури ще са по-ниски, а в останалата част от страната ще са между 2 и 7 градуса.

Утре сутринта температурите ще бъдат между минус 4 и плюс 1 градус, в отделни райони на Северна България и по-ниски. Времето в понеделник ще бъде предимно слънчево, само в Североизточна България към края на деня има малка вероятност да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса, на морския бряг от 6 до 9.

По Черноморието следобед облачността ще се увеличи, но ще остане без валежи. В следобедните часове вятърът ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен.

В планините ще има променлива облачност и на отделни места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Температурите ще се повишават.

Във вторник ще бъде предимно облачно, но сравнително топло, с максимални температури в по-голямата част от страната между 10 и 15 градуса. На много места ще превали предимно дъжд.

През следващите дни облачността ще е предимно значителна, но само на отделни места, главно в Източна България, ще има слаби валежи и от дъжд, и от сняг.

В петък ще има повече слънчеви часове, вятърът ще стихне и сутринта на места в низините видимостта ще бъде намалена.

#времето #валежи #затопляне #прогноза за времето #новини в Метрото

