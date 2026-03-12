Превалявания ще има в средата на новата седмица, но преди това времето ще се задържи слънчево, на места със сутрешни мъгли.

През почивните дни минималните температури ще останат почти без промяна, но максималните слабо ще се понижат.

В последния ден от работната седмица минималните температури ще бъдат между минус 4° и 2°, по Черноморието – от минус 1° по най-северното, до 5° по южното крайбрежие, в София – около минус 1°.

Преди обяд на много места в равнинните части от страната ще има мъгли, но в следобедните часове почти навсякъде ще бъде слънчево. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 14°, по-ниски на морския бряг – между 8° и 12°, където също преди обяд ще на места ще има мъгли, а след обяд видимостта ще се подобри и ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 4° на Алеко до 8° в Боровец и Пампорово.

Европа

С валежи от дъжд, на места значителни по количество, ще бъде в западните райони от континента. Сняг, дъжд, гръмотевици и силен вятър се очакват утре на Британските острови. Дъжд и гръмотевична дейност ще има на Апенините. Дъжд ще превалява в западните райони от Балканите, но над по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, със сутрешни мъгли.

България

У нас през почивните дни ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на много места с мъгли и ниска облачност. Минималните температури ще останат почти без промяна, но максималните слабо ще се понижат и в по-голямата част от страната ще бъдат от 10° до 15°.

В началото на новата седмица ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони в Югозападна България, където на изолирани места ще превали дъжд. Минималните температури слабо ще се понижат, а максималните ще тръгнат нагоре.