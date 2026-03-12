БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради...
Чете се за: 02:45 мин.
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

Слънчев уикенд ни очаква, валежи ще има през новата седмица

Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Слънчев уикенд ни очаква, валежи ще има през новата седмица
В петък времето ще бъде предимно слънчево. На места в равнинната част от страната ще е мъгливо или с ниска облачност, но в следобедните часове в повечето райони мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 1°. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по-ниски по Черноморието – между 8° и 12°, в София – около 14°.

По Черноморието преди обяд ще бъде почти тихо и на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност, на места и мъгла ще има преди обяд в Източна България; сутрешна мъгла ще има и по поречието на Дунав, както и на места в низините и котловините, в отделни райони, задържаща се до обяд. Вятърът ще остане от изток-североизток – предимно слаб. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните – предимно между 10° и 15°.

В началото на следващата седмица ще има временни увеличения на облачността над югозападните планински райони, но само на изолирани места там ще превали дъжд. В нощните часове и до обяд условията за ниска облачност или мъгла в източните райони се запазват. Минималните температури ще са между минус 3° и 2°, а максималните – предимно между 12° и 17°.

В средата на седмицата облачността ще се увеличи и на места, главно в югоизточната половина от страната и в планините ще има валежи, предимно слаби. Вятърът от изток-североизток ще се усили и с него температурите ще се понижат – в сряда максималните ще бъдат между 10° и 15°.

