Прототип на Терминатор: Стартъп в САЩ създаде хуманоиден робот за военни цели

Стартъп от Сан Франциско разработва хуманоидни роботи, пригодни освен за индустриални дейности, и за нуждите на отбраната. Амбицията е машините да се справят автономно с логистика, навигация и идентификация на целта, но да изискват човешко одобрение преди употреба на сила.

Височина 180 сантиметра, тегло 80 килограма, пренос на товар до 40 килограма и придвижване със скорост малко над 6 километра в час. Това е "Фантом" - водещият хуманоиден робот, представен от калифорнийската компания. Засега военното приложение в автономен режим остава дългосрочна цел.

Санкает Патак - основател на компанията: "Евентуално, да, искаме роботите да разпознават цели и след това да използват оръжие. Не предвиждаме сценарий за заобикаляне на човешката директива. Дроновете не действат автономно при елиминиране на целта. Има човешка заповед, но те се придвижват автономно".

Роботът разчита на собствена компютърна система, вместо на постоянна комуникация с външна мрежа.

Санкает Патак - основател на компанията: "Дори при ситуация, изискваща човешка намеса, комуникацията е много кратка. Командата е "да" или "не". След това роботът действа автономно. Това намалява значително мрежовите рискове, така че някой да успее да хакне робота отвън".

Засега компанията е фокусирана върху несмъртоносни приложения. Производителят влиза в силно конкурентен пазар за въвеждане на роботи в складове, заводи и други сектори с тежък физически труд.

Санкает Патак - основател на компанията: "Хуманоидите вероятно са последната граница на изкуствения интелект, защото ви позволяват да го научите да разбира света, в който живеем, и след това да му дадете способността да се самоусъвършенства."

Другият месец компанията ще представи робот от второ поколение, който е по-лесен за масово производство и още тази година се надява да достави на клиенти хиляди машини.