БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради...
Чете се за: 02:45 мин.
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стрелба в синагога в американския щат Мичиган

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази
Стрелба в синагога в американския щат Мичиган
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Стрелба в синагога в американския щат Мичиган. При престрелка с полицията е бил убит предполагаем нападател, съобщават местни медии. Засега няма потвърждение от властите, не се съобщава и за други жертви.

Според Фокс Нюз нападателят се е врязал с автомобил в храма, превозното средство се е запалило, от сградата се издига дим. Атакуваната "Темпъл Израел" в Уест Блумфийлд е най-голямата реформистка синагога в Съединените щати с 12 000 членове. Разполага с център за ранно детско образование и предлага образователни програми за семейства и възрастни хора.

Федерацията на евреите в Детройт съобщи, че някои от центровете на еврейската общност са били изолирани превантивно. Според шерифа на Оукланд силите на реда са били в повишена готовност заради риск от антисемитски прояви от началото на войната срещу Иран на Съединените щати и Израел.

#САЩ #Мичиган #стрелба #синагога

Последвайте ни

ТОП 24

Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
1
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
2
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
3
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
4
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
5
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване
6
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: САЩ и Канада

Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
Ще има ли нови мита? САЩ започнаха ново разследване срещу 16 от най-големите си търговски партньори Ще има ли нови мита? САЩ започнаха ново разследване срещу 16 от най-големите си търговски партньори
Чете се за: 01:05 мин.
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Преди наградите "Оскар": Разпънаха червения килим за церемонията Преди наградите "Оскар": Разпънаха червения килим за церемонията
Чете се за: 00:35 мин.
Изкуство в търсене на истината - нова арт инсталация показва Тръмп и Епстийн Изкуство в търсене на истината - нова арт инсталация показва Тръмп и Епстийн
Чете се за: 00:52 мин.
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на цените на горивата?
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата 30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
Чете се за: 05:17 мин.
По света
БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ