Стрелба в синагога в американския щат Мичиган. При престрелка с полицията е бил убит предполагаем нападател, съобщават местни медии. Засега няма потвърждение от властите, не се съобщава и за други жертви.

Според Фокс Нюз нападателят се е врязал с автомобил в храма, превозното средство се е запалило, от сградата се издига дим. Атакуваната "Темпъл Израел" в Уест Блумфийлд е най-голямата реформистка синагога в Съединените щати с 12 000 членове. Разполага с център за ранно детско образование и предлага образователни програми за семейства и възрастни хора.

Федерацията на евреите в Детройт съобщи, че някои от центровете на еврейската общност са били изолирани превантивно. Според шерифа на Оукланд силите на реда са били в повишена готовност заради риск от антисемитски прояви от началото на войната срещу Иран на Съединените щати и Израел.