ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Опасността все още не е отминала, заради високото ниво на река Марица

обилните валежи залети пътища имоти различни населени места хасковска област
Снимка: БНТ
Десетки дворове са залети в различни населени места на Хасковска област след обилните валежи снощи, които на места стигнаха до 50 литра на квадратен метър. Днес придошлите води се отичат, но опасността не е отминала заради високото ниво на река Марица.

Постепенно се успокоява обстановката в Община Хасково, където снощи реки преляха след обилните валежи, има залети пътища и имоти. Отворен е пътят към село Динево, който беше наводнен от придошлите води. Под вода са и няколко двора в селото.

Нормализира се и обстановката в Община Харманли, след като нивото на река Харманлийска започна да спада. Тревожно остава обаче нивото на река Марица.

#наводнени дворове и къщи #Хасковска област #обилни валежи

