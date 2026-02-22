След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област

Десетки дворове са залети в различни населени места на Хасковска област след обилните валежи снощи, които на места стигнаха до 50 литра на квадратен метър. Днес придошлите води се отичат, но опасността не е отминала заради високото ниво на река Марица.

Постепенно се успокоява обстановката в Община Хасково, където снощи реки преляха след обилните валежи, има залети пътища и имоти. Отворен е пътят към село Динево, който беше наводнен от придошлите води. Под вода са и няколко двора в селото.

Нормализира се и обстановката в Община Харманли, след като нивото на река Харманлийска започна да спада. Тревожно остава обаче нивото на река Марица.