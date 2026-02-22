БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Георг Георгиев: Мисията на този кабинет се провали още със старта

bnt avatar logo от БНТ
У нас
Бившият външен министър от ГЕРБ с критика към служебното правителство, коментар за съдебната реформа и вътрешнопартийните спекулации

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Бившият министър на външните работи и представител на ГЕРБ Георг Георгиев коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" състава на новия служебен кабинет, скандалите около него и актуалната политическа обстановка.

Георгиев заяви, че правителството е стартирало с тежък политически дефект:

"Този кабинет е очевидно какъв е. Очевидно е и в какви проблеми се замеси още със самия си старт. Мисията, на която декларираше, че ще бъде посветен, се провали по много категоричен и виден за всички начин."

Като основен пример той посочи казуса с подалия оставка вицепремиер Стоил Цицелков:

"Кадровата политика, за която служебният премиер лично каза, че поема отговорност, ни доведе до казуса с подалия само за 24 часа вицепремиер."

Според него особено тревожно е, че ЕК е излязла с информация за петгодишна суспензия на въпросния ресорен отговорник:

"Европейската комисия го каза. Не българска партия, не така нареченото задкулисие. Това е много важно."

По повод присъствието на фигури, свързвани с ГЕРБ, сред които и военният министър Атанас Запрянов, Георгиев заяви:

"Господин Запрянов е подчертано човек с експертен профил. Бил е и в други служебни правителства, включително назначени от президента Радев. Той е експерт в ГЕРБ, но е и експерт във военното дело като цяло."

Той отхвърли тезата, че кабинетът е "репетиция" за бъдеща коалиция:

"Извинете, но аз очевидно не съм в него."

По темата за евентуално отстраняване на главния прокурор, Георгиев заяви:

"Не съм в позиция да мога да ви отговарям. За това са необходими мнозинства. И то много голямо мнозинство."

По отношение на бъдещо конституционно мнозинство, включително с формация около Румен Радев, Георгиев коментира:

"Съставът на следващото Народно събрание първо ще има за задача да избере правителство. След това всички останали задачи."

По повод твърдения за напрежение между Бойко Борисов и Делян Добрев, Георгиев заяви:

"Лошото е, че други партии се опитват да проектират върху ГЕРБ това, което се случва при тях самите."

И допълни:

"Ние сме ясно структурирана партия – с роля, функции, отговорности и мисия. Такива спекулации само създават излишен шум."

Георгиев подчерта, че ГЕРБ стои зад свършеното в управлението:

"Еврозона, Шенген, стабилизиране на публичните финанси – всичко, което казахме, го постигнахме."

Той посочи и конкретни икономически резултати:

"12 милиарда повече събираемост в бюджета. Това са черно-белите факти."

По повод разследването около случая "Петрохан", Георг Георгиев призова за сдържаност:

"Подобни казуси изискват много студен ум и експертиза."

Той изрази притеснение от евентуални кадрови промени в МВР, свързани със случая:

"Информацията, че в МВР текат кадрови промени на хора, свързани със случая, е тревожна."

Относно работата на Министерството на външните работи, Георгиев изрази увереност в приемствеността:

"България е държава – член на Европейския съюз и съюзник в НАТО, с много ясна геополитическа ориентация."

Георгиев подчерта, че страната остава "структуроопределящ елемент в източния фланг на НАТО" и призова за спокойствие както по темата за сигурността, така и по чувствителните вътрешнополитически въпроси.

Вижте целия разговор във видеото

#новият служебен кабинет # Георг Георгиев #ново служебно правителство # ГЕРБ

