Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно

В струпването на военни самолети на летището в София няма нищо тревожно. Това заяви бившият външен министър Георг Георгиев в предаването "Денят започва с Георги Любенов".

Той поясни, че България има своите съюзнически ангажименти - страната ни е част от общност, която работи тясно координирано и изпълнява своите задачи.

Напомни, че България е важна част от източния фланг на НАТО и е държава, която отговаря за сигурността в Черно море и пази границата на Шенгенското пространство, както и на целия европейски континент. Увери, че няма повод за безпокойство или нещо извънредно.

Георгиев подчерта още, че страната ни изпълняване своите задачи.