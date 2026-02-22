БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В струпването на военни самолети на летището в София няма нищо тревожно. Това заяви бившият външен министър Георг Георгиев в предаването "Денят започва с Георги Любенов".

Той поясни, че България има своите съюзнически ангажименти - страната ни е част от общност, която работи тясно координирано и изпълнява своите задачи.

Напомни, че България е важна част от източния фланг на НАТО и е държава, която отговаря за сигурността в Черно море и пази границата на Шенгенското пространство, както и на целия европейски континент. Увери, че няма повод за безпокойство или нещо извънредно.

Георгиев подчерта още, че страната ни изпълняване своите задачи.

# Георг Георгиев #летище "Васил Левски" – София #военни самолети

Последвайте ни

ТОП 24

Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
1
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
2
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
3
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
4
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
5
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала...
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
6
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
6
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София

Още от: Регионални

Зимен фестивал на традициите в столичния квартал "Илиянци"
Зимен фестивал на традициите в столичния квартал "Илиянци"
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област
Чете се за: 02:52 мин.
Екипи от Община Гълъбово следят нивото на река Соколица Екипи от Община Гълъбово следят нивото на река Соколица
Чете се за: 00:55 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ) 16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
6599
Чете се за: 00:52 мин.
Укрепват велоалеята към бургаския кв. "Сарафово", пропаднала заради свлачище Укрепват велоалеята към бургаския кв. "Сарафово", пропаднала заради свлачище
Чете се за: 01:10 мин.
Санирането в Русе: Общината помага за ремонтите на четири жилищни блока Санирането в Русе: Общината помага за ремонтите на четири жилищни блока
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Очакванията от новата служебна власт – коментари на ГЕРБ и ПП-ДБ Очакванията от новата служебна власт – коментари на ГЕРБ и ПП-ДБ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
Чете се за: 02:40 мин.
По света
По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК за предстоящия...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Частични местни избори за кмет в 8 населени места в страната
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ