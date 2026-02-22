Германия стигна до двойна победа в олимпийската надпревара по бобслей за четворки

Йоханес Лохнер спечели втората си титла на Олимпийските игри в Милано/Кортина, след като победи сънародника си и шампион от Пьончан и Пекин Франческо Фридрих в четворките по бобслей за мъже. За 35-годишният Лохнер това бе първи златен медал в дисциплината, но по-рано в Италия той стана шампион и в двуместен боб.

Преди Олимпийските игри Лохнер нямаше злато, но въпреки това обяви неколкократно, че възнамерява да прекрати кариерата си. Това му вдъхна допълнителни сили и той започна последното спускане по улея с близо половин секунда преднина срещу Фридрих, за да завърши за 3:37.57 минути и с 0.57 секунди пред сънародника си.

Екипажът на Лохнер създаде още един исторически момент, след като Торстен Маргис стана единственият състезател по бобслей с пет олимпийски титли. Той бе шампион на двуместен и четириместен боб в Пьончан 2018 и Пекин 2022.

Фридрих, досущ като Лохнер на 35, не е обявил дали ще продължи кариерата си, но това е първи олимпийски медал за него, различен от златния. Той е четирикратен шампион в двуместен и четириместен боб, а освен това има забележителните 18 световни и девет европейски титли.

На трето място се класира Михаел Фогт, който донесе на Швейцария първи олимпийски медал в бобслея от Торино 2006 насам. Той завърши с общо време 3.38.64 минути четирите манша.