Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“

И днес продължиха партийните коментари относно първите действия на служебния кабинет ''Гюров". От ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ коментираха информацията за чистка в МВР, решението за задвижване на процедурата за избор на нов главен прокурор и оставката на вицепремиера, който трябваше да отговаря за честни избори.

Изтеклата, а по-късно и отречена информация, че се готви чистка по високите етажи в Министерството на вътрешните работи, партиите обвързаха със случая "Петрохан-Околчица" и предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Тома Биков, ГЕРБ-СДС:Ако професионалното ръководство на МВР бъде сменено, това ще бъде много ясен знак, че разследването по казуса "Петрохан" ще бъде заметено." Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Областните директори на МВР, сменени от Калин Стоянов и запазени до момента - не осигуриха честни избори в последните два случая и в този случаи е логично - те да бъдат сменени. По отношение на главния секретар - това е решение на министъра на вътрешните работи. Доколкото разбрах по случая с "Петрохан" и "Околчица" МВР опроверга твърденията, че са искани оставки, които очакват там."

След скоростното отстраняване на Стоил Цицелков от поста вицепремиер за честни избори. От ГЕРБ предположиха, че са възможни още оставки, а от ПП-ДБ приветстваха създаването на подобен държавен пост.

Тома Биков, ГЕРБ-СДС:Надявам се да си проверяват хора, според мен има и други министри, които имат потенциал предсрочно да освободят местата си. Кой? Е аз не бих искал предварително да нарочвам някой, но наблюдавам потенциала на някои хора и той е доста сериозен по отношение скандално поведение и нагнетяване на напрежение в обществото." Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Със сигурност щеше да е полезно да има такъв пост, който да концентрира усилията и координацията, свързана с изборите - така или иначе винаги има член на МС, който е определен с решение на МС да отговаря за изборите."

Решението на правосъдния министър да задейства процедурата за избор на нов главен прокурор беше приветствано от ПП-ДБ, а от ГЕРБ коментираха, че настоящия парламент е с изчерпан потенциал за подобна процедура.



