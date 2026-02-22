БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
Министерски съвет
Снимка: БНТ
Слушай новината

И днес продължиха партийните коментари относно първите действия на служебния кабинет ''Гюров". От ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ коментираха информацията за чистка в МВР, решението за задвижване на процедурата за избор на нов главен прокурор и оставката на вицепремиера, който трябваше да отговаря за честни избори.

Изтеклата, а по-късно и отречена информация, че се готви чистка по високите етажи в Министерството на вътрешните работи, партиите обвързаха със случая "Петрохан-Околчица" и предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Тома Биков, ГЕРБ-СДС:Ако професионалното ръководство на МВР бъде сменено, това ще бъде много ясен знак, че разследването по казуса "Петрохан" ще бъде заметено."

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Областните директори на МВР, сменени от Калин Стоянов и запазени до момента - не осигуриха честни избори в последните два случая и в този случаи е логично - те да бъдат сменени. По отношение на главния секретар - това е решение на министъра на вътрешните работи. Доколкото разбрах по случая с "Петрохан" и "Околчица" МВР опроверга твърденията, че са искани оставки, които очакват там."

След скоростното отстраняване на Стоил Цицелков от поста вицепремиер за честни избори. От ГЕРБ предположиха, че са възможни още оставки, а от ПП-ДБ приветстваха създаването на подобен държавен пост.

Тома Биков, ГЕРБ-СДС:Надявам се да си проверяват хора, според мен има и други министри, които имат потенциал предсрочно да освободят местата си.

Кой?

Е аз не бих искал предварително да нарочвам някой, но наблюдавам потенциала на някои хора и той е доста сериозен по отношение скандално поведение и нагнетяване на напрежение в обществото."

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Със сигурност щеше да е полезно да има такъв пост, който да концентрира усилията и координацията, свързана с изборите - така или иначе винаги има член на МС, който е определен с решение на МС да отговаря за изборите."

Решението на правосъдния министър да задейства процедурата за избор на нов главен прокурор беше приветствано от ПП-ДБ, а от ГЕРБ коментираха, че настоящия парламент е с изчерпан потенциал за подобна процедура.

#политически рекации #кабинетът "Гюров" #Божидар Божанов #Тома Биков

Последвайте ни

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
2
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
3
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
4
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
5
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала...
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
6
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
4
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
5
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
6
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)

Още от: Политика

Очакванията от новата служебна власт – коментари на ГЕРБ и ПП-ДБ
Очакванията от новата служебна власт – коментари на ГЕРБ и ПП-ДБ
Георг Георгиев: Мисията на този кабинет се провали още със старта Георг Георгиев: Мисията на този кабинет се провали още със старта
Чете се за: 04:12 мин.
По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК за предстоящия вот през април По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК за предстоящия вот през април
Чете се за: 00:45 мин.
Корнелия Нинова: Бъдещето на България минава през ликвидирането на модела "Борисов – Пеевски" Корнелия Нинова: Бъдещето на България минава през ликвидирането на модела "Борисов – Пеевски"
Чете се за: 04:15 мин.
БСП одобри част от водачите на листите си БСП одобри част от водачите на листите си
Чете се за: 02:00 мин.
Реакции след първите стъпки на кабинета "Гюров" Реакции след първите стъпки на кабинета "Гюров"
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“
Политически реакции за действията на служебния кабинет...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго
Чете се за: 01:37 мин.
По света
"Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите "Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Като игла в купа сено - спасиха двама души върху парче лед в морето
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ