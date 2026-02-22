Очакванията от новата служебна власт – коментари на ГЕРБ и ПП-ДБ

Два дни след като кабинетът "Гюров" пое властта продължават коментарите на политическите сили за новата служебна власт.

Според ГЕРБ, кабинетът на Андрей Гюров се е провалил още със старта си и назначаването на вицепремиер за честни избори.

Георг Георгиев, ГЕРБ: "Този кабинет е очевидно какъв е. Очевидно е и в какви проблеми се замеси още със самия си старт. Аз смятам, че мисията, на която той декларираше, че ще бъде посветен, се провали по много категоричен и виден за всички начин, защото кадровата политика, зад която служебният премиер си спомняте, че лично каза, стои и поема отговорност, ни доведе до казуса с подалия само за 24 часа вицепремиер."

От ПП-ДБ определиха първите действия на правителство като позитивни.

Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България", ПП-ДБ: "Ще съдим за кабинета по резултатите. Първите действия са по-скоро позитивни, включително с това министъра на правосъдието, който постави отново въпроса за Борислав Сарафов, че той не може да изпълнява функциите на главен прокурор, тъй като това е нарушение на закона. А защо това е свързано с изборите, защото "чадърът" върху купувачите на гласове се поставя от прокуратурата в крайна сметка. МВР дори да задържи някой от купувачите за 24 часа, след това от прокуратурата зависи дали ще има наказателно преследване."

снимки: БНТ