БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Очакванията от новата служебна власт – коментари на ГЕРБ и ПП-ДБ

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Два дни след като кабинетът "Гюров" пое властта продължават коментарите на политическите сили за новата служебна власт.

Според ГЕРБ, кабинетът на Андрей Гюров се е провалил още със старта си и назначаването на вицепремиер за честни избори.

Георг Георгиев, ГЕРБ: "Този кабинет е очевидно какъв е. Очевидно е и в какви проблеми се замеси още със самия си старт. Аз смятам, че мисията, на която той декларираше, че ще бъде посветен, се провали по много категоричен и виден за всички начин, защото кадровата политика, зад която служебният премиер си спомняте, че лично каза, стои и поема отговорност, ни доведе до казуса с подалия само за 24 часа вицепремиер."

От ПП-ДБ определиха първите действия на правителство като позитивни.

Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България", ПП-ДБ: "Ще съдим за кабинета по резултатите. Първите действия са по-скоро позитивни, включително с това министъра на правосъдието, който постави отново въпроса за Борислав Сарафов, че той не може да изпълнява функциите на главен прокурор, тъй като това е нарушение на закона. А защо това е свързано с изборите, защото "чадърът" върху купувачите на гласове се поставя от прокуратурата в крайна сметка. МВР дори да задържи някой от купувачите за 24 часа, след това от прокуратурата зависи дали ще има наказателно преследване."

снимки: БНТ

#новият служебен кабинет # Георг Георгиев #политически коментари #ново служебно правителство #Божидар Божанов

Последвайте ни

ТОП 24

Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
1
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
2
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
3
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
4
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
5
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала...
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
6
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
6
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София

Още от: Политика

Георг Георгиев: Мисията на този кабинет се провали още със старта
Георг Георгиев: Мисията на този кабинет се провали още със старта
По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК за предстоящия вот през април По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК за предстоящия вот през април
Чете се за: 00:45 мин.
Корнелия Нинова: Бъдещето на България минава през ликвидирането на модела "Борисов – Пеевски" Корнелия Нинова: Бъдещето на България минава през ликвидирането на модела "Борисов – Пеевски"
Чете се за: 04:15 мин.
БСП одобри част от водачите на листите си БСП одобри част от водачите на листите си
Чете се за: 02:00 мин.
Реакции след първите стъпки на кабинета "Гюров" Реакции след първите стъпки на кабинета "Гюров"
Чете се за: 04:10 мин.
Росица Матева: ЦИК настоява за стандартизирани паравани за гласуване във всички секции Росица Матева: ЦИК настоява за стандартизирани паравани за гласуване във всички секции
Чете се за: 05:32 мин.

Водещи новини

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Очакванията от новата служебна власт – коментари на ГЕРБ и ПП-ДБ Очакванията от новата служебна власт – коментари на ГЕРБ и ПП-ДБ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
Чете се за: 02:40 мин.
По света
По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК за предстоящия...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Частични местни избори за кмет в 8 населени места в страната
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ