ИЗВЕСТИЯ

До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗОИ Милано/Кортина 2026: Хокей на лед, финал САЩ - Канада (ГАЛЕРИЯ)

Хокей
Американците се наложиха с 2:1 след продължения.

ЗОИ Милано/Кортина 2026: Хокей на лед, финал САЩ - Канада (ГАЛЕРИЯ)
Снимка: БГНЕС
Снимки: БГНЕС

Свързани статии:

Златен удар в продължението прати САЩ на хокейния връх
Златен удар в продължението прати САЩ на хокейния връх
Американците спечелиха олимпийско злато в мъжкия хокей за първи път...
Чете се за: 01:37 мин.
#Олимпийски турнир по хокей на лед #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026

Избраха Конър МакДейвид за MVP на хокейния турнир
Избраха Конър МакДейвид за MVP на хокейния турнир
Новото златно поколение на българския биатлон: бронз, сълзи и гордост в Милано/Кортина Новото златно поколение на българския биатлон: бронз, сълзи и гордост в Милано/Кортина
Чете се за: 07:15 мин.
Златен удар в продължението прати САЩ на хокейния връх Златен удар в продължението прати САЩ на хокейния връх
Чете се за: 01:37 мин.
МОК: Игрите в Милано/Кортина надминаха очакванията МОК: Игрите в Милано/Кортина надминаха очакванията
Чете се за: 02:40 мин.
Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин бе удостоен с Олимпийския орден от МОК Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин бе удостоен с Олимпийския орден от МОК
Чете се за: 02:40 мин.
Гледайте финала в хокейния турнир при мъжете по БНТ 1 Гледайте финала в хокейния турнир при мъжете по БНТ 1
Чете се за: 00:37 мин.

Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“ Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:30 мин.
По света
След палеж и проникване в кметството: Среща между вътрешния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Близо 2500 домакинства все още са без електричество в Североизточна...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Като игла в купа сено - спасиха двама души върху парче лед в морето
Чете се за: 00:40 мин.
По света
