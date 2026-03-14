Радослав Янков не се класира за финалите във Вал Сен Ком

Българинът Радослав Янков завърши на 25-о място в квалификациите на паралелния гигантски слалом от кръга за Световната купа по сноуборд, който се провежда в канадския зимен център Вал Сен Ком.

Опитният състезател от Чепеларе беше единственият български представител в надпреварата при мъжете и жените, но не успя да намери място сред първите 16, които продължават към финалната фаза. Квалификацията стартира с около час закъснение.

Най-бърз в пресявките при мъжете беше италианецът Маурицио Бормолини, следван от Санхо Лий от Южна Корея и канадеца Арно Годе. Последното място в топ 16 зае германецът Щефан Баумайстер с общо време 1:19.34, докато Янков завърши с резултат 1:20.33.

При жените най-добро време в квалификацията записа японката Цубаки Мики – 1:23.50, което ѝ осигури първа позиция преди финалните серии.



Финалите започват в 20:00 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 3.