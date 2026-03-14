БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Радослав Янков не се класира за финалите във Вал Сен Ком

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Българинът записа 25-то време в квалификациите.

Радослав Янков
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Българинът Радослав Янков завърши на 25-о място в квалификациите на паралелния гигантски слалом от кръга за Световната купа по сноуборд, който се провежда в канадския зимен център Вал Сен Ком.

Опитният състезател от Чепеларе беше единственият български представител в надпреварата при мъжете и жените, но не успя да намери място сред първите 16, които продължават към финалната фаза. Квалификацията стартира с около час закъснение.

Най-бърз в пресявките при мъжете беше италианецът Маурицио Бормолини, следван от Санхо Лий от Южна Корея и канадеца Арно Годе. Последното място в топ 16 зае германецът Щефан Баумайстер с общо време 1:19.34, докато Янков завърши с резултат 1:20.33.

При жените най-добро време в квалификацията записа японката Цубаки Мики – 1:23.50, което ѝ осигури първа позиция преди финалните серии.

Финалите започват в 20:00 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 3.

#Световна купа по сноуборд 2025/26 #Радослав Янков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
2
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
3
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
4
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Температурите тръгват надолу през новата седмица
5
Температурите тръгват надолу през новата седмица
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
6
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ