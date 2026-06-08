Министър Енчо Керязов проведе среща с ръководството на Националния младежки форум

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се срещна с представители на Националния младежки форум (НМФ) и експерти, на която обсъдиха актуални въпроси, свързани с участието на младите хора в обществените процеси и развитието на младежките политики в България.

По време на разговора представителите на НМФ поставиха акцент върху необходимостта от изграждане на по-приобщаваща и устойчива политика за Черноморския регион, която да насърчава активното участие на младите хора в процесите на вземане на решения. Те подчертаха значението на регионалното сътрудничество между младежки организации от региона и създаването на повече възможности за развитие на образованието и доброволчеството.

„Младите хора трябва да бъдат активен участник в изграждането на политиките, които засягат тяхното бъдеще. Затова за Министерството на младежта и спорта е важно да поддържаме открит диалог с младежките организации и да работим заедно за създаването на повече възможности за развитие, участие и реализация на младите хора както в България, така и в международен план“, заяви министър Керязов.

В срещата участва и заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова, директорът на дирекция „Младежки политики“ Калоян Стойнов, народният представител в 52-ото Народно събрание Георги Петров, председателят на НМФ Атанас Радев, директорът на Форум гражданско участие (ФГУ) Мирослав Цеков и председателят на Комисията за младежта към Съвета на Европа д-р Лилия Еленкова

От НМФ подчертаха необходимостта от намаляване на социално-икономическите различия в Черноморския регион чрез по-широко включване на младите хора и от уязвими групи, както и чрез повишаване на информираността, развитие на младежката работа, укрепване на младежките организации и насърчаване на активното гражданско участие. Сред темите на разговора бяха и необходимостта от законодателни промени в Закона за младежта.