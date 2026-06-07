Александра Тоткова влезе в топ 10 на Световната купа по спортно катерене в Прага

Александра Тоткова се класира на престижното седмо място на Световната купа по спортно катерене в Прага, където от 3 до 7 юни се проведе надпревара за мъже и жени в дисциплините боулдър и трудност.

За българката това беше първо участие за сезона в официално международно състезание, а представянето ѝ остави отлични впечатления. Тоткова започна уверено още в квалификациите, където зае трето място, а впоследствие повтори същото класиране и на полуфиналите. Във финала тя постигна резултат от 18+ и завърши на седмата позиция в крайното подреждане.

Другата българска представителка при жените Вероника Игнатова, която дебютира в старт от Световната купа, се нареди на 69-о място.

При мъжете България беше представена в дисциплината боулдър. Николай Русев зае 35-а позиция, а Слав Киров се класира 55-и сред общо 102 състезатели.

След първите четири кръга от Световната купа през 2026 година Русев е 27-и във временното генерално класиране с 480 точки, докато Киров заема 30-о място с 426 точки. При жените в дисциплината трудност Тоткова се изкачва до 17-ата позиция след първото си участие за сезона.

Следващият кръг от Световната купа ще се проведе в Инсбрук (Австрия) между 17 и 21 юни, отново в дисциплините боулдър и трудност. Преди това част от младите български състезатели ще участват на европейските първенства за юноши и девойки в Унгария и Полша.