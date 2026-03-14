Бронз за Теодор Митев и Денис Маринов на турнир по бадминтон в Хавана

Българските бадминтонисти Теодор Митев и Денис Маринов спечелиха бронзови медали на двойки и си гарантираха медал на международния турнир в Хавана (Куба).

Българите отстъпиха на полуфиналите пред Уриел Франсиско Артига и Мануел Мехия (Салвадор) с 10:21, 22:20, 17:21 в оспорван двубой, продължил 65 минути.

Преди тази среща Митев и Маринов записаха две поредни победи.

Теодор Митев пък през миналата седмица стана шампион на надпревара за юноши до 19 години в Хавана.