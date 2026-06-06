Слънчевите шампиони

За първи път България ще бъде домакин на световно първенство за атлети със Синдром на Даун. То започва на 13 юни в София, когато повече от 400 слънчеви състезатели от 25 държави ще бъдат гости на България. Специално за това световно музикантите Криско, Мария Илиева и Любо Киров създадоха химн.

„Най-голямото качество, което те притежават е силата на техния дух. Когато им кажа тръгваме на тренировка, те стават и тръгват. Изобщо няма „уморен съм, не се чувствам добре“, каза пред БНТ Слав Петков, председател на Федерация по адаптивна физическа активност.

„Направо съм възхитен, наистина, и настръхвам. Всеки ден са в залата, тренират повече от 3 часа. Това, което те постигнаха за няколко години, рядко хора и спортисти могат да го постигнат“, добави Красимир Дунев, президент на Федерацията по гимнастика.



„Всеки един етап, през който минаваме, ме мотивира, защото виждам в него неговото желание, неговата целеустременост“, сподели Димитър Петров, треньор по лека атлетика.

След ежедневна борба, отдаденост и желязна дисциплина, се раждат шампионите на световно ниво.

„Трябва да съм готов за Олимпиадата, за световното, и да покажа, че съм най-добрият, и да стана първи, да взема златен медал“, сподели гимнастикът Пламен Грозданов.

„Много тренираме. Сутрин, вечер, след това пак“, сподели друг от гимнастиците - Емилиян Костадинов.

Александър Асенов ще участва в турнира по лека атлетика. Дисциплините, в които той се състезава са бягане на 100 и 200 метра, скок на дължина и тласкане на гюле.

„Обичам бягането. Чувствам се много добре, когато тренирам“, каза Асенов.

Световно първенство по спортна гимнастика ще се проведе в периода 15-17 юни.

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