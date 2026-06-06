Слънчевите шампиони

За първи път България ще бъде домакин на световно първенство за атлети със Синдром на Даун.
За първи път България ще бъде домакин на световно първенство за атлети със Синдром на Даун. То започва на 13 юни в София, когато повече от 400 слънчеви състезатели от 25 държави ще бъдат гости на България. Специално за това световно музикантите Криско, Мария Илиева и Любо Киров създадоха химн.
„Най-голямото качество, което те притежават е силата на техния дух. Когато им кажа тръгваме на тренировка, те стават и тръгват. Изобщо няма „уморен съм, не се чувствам добре“, каза пред БНТ Слав Петков, председател на Федерация по адаптивна физическа активност.
„Направо съм възхитен, наистина, и настръхвам. Всеки ден са в залата, тренират повече от 3 часа. Това, което те постигнаха за няколко години, рядко хора и спортисти могат да го постигнат“, добави Красимир Дунев, президент на Федерацията по гимнастика.
„Всеки един етап, през който минаваме, ме мотивира, защото виждам в него неговото желание, неговата целеустременост“, сподели Димитър Петров, треньор по лека атлетика.
След ежедневна борба, отдаденост и желязна дисциплина, се раждат шампионите на световно ниво.
„Трябва да съм готов за Олимпиадата, за световното, и да покажа, че съм най-добрият, и да стана първи, да взема златен медал“, сподели гимнастикът Пламен Грозданов.
„Много тренираме. Сутрин, вечер, след това пак“, сподели друг от гимнастиците - Емилиян Костадинов.
Александър Асенов ще участва в турнира по лека атлетика. Дисциплините, в които той се състезава са бягане на 100 и 200 метра, скок на дължина и тласкане на гюле.
„Обичам бягането. Чувствам се много добре, когато тренирам“, каза Асенов.
Световно първенство по спортна гимнастика ще се проведе в периода 15-17 юни.
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