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Мартин Петров: Надявам се да дадем надежда на повече хора

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Чете се за: 02:30 мин.
Български футбол
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Благотворителният двубой в Бургас е днес от 17:00 часа пряко в ефира на БНТ 3.

Мартин Петров
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Броени часове остават до началото на „Мача на надеждата“ в Бургас - мястото, на което футболът ще покаже най-красивото си лице и в случая не играта и не това, кой ще победи е най-важно. Важно е да има обединение, а такова със сигурност ще има, защото звезди от международната сцена, както и любимци на България са тук в Бургас, за да подкрепят благотворителната кауза на Стилян Петров.

Пред БНТ говори един от любимците на българската публика и дългогодишен съотборник на Стилиян Петров в националния отбор на България – Мартин Петров.

„Това е един мач да съберат необходимите средства и да помогнем на хора, дечица, които се нуждаят от тези средства. Разбира се, не може да се обхванат абсолютно всички, но самата надежда, която даваме, за това и така се казва самия мач“, сподели Мартин Петров.

„Самият пример, който Стилян дава с тези мачове, смятам, че самият позитивизъм, който тези хора ще извлекат от мача, е доста повече от финансите, които наистина са много важни. Но знаете, че особено при тези заболявания е много важно позитивно мислене, винаги да мислиш позитивно и много често хората, както се казва, им помага самата съдба да се излекуват и се почувстват по-добре. Така че, надявам се, колкото повече хора се заразят от това, толкова по-добре, разбира се“, добави Мартин Петров.

Бившият флангови футболист добави с чувство за хумор, че довечера изобщо няма да играе „приятелски“ и ще се надява тимът му да спечели на всяка цена. В по-сериозен тон той добави, че най-важното в подобни двубои е взаимното уважение между участниците и даде пример с годините си на терена, когато съперничеството между двата отбора е приключвало с последния съдийски сигнал.

Прякото предаване на двубоя от стадион „Лазур“ в Бургас започва в 16:55 часа по БНТ 3.

Подробности вижте във видеото!

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#"Мач на надеждата" 2026 #Стилиян Петров #мартин петров

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