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Важно за феновете: Как ще се влиза и къде ще се паркира за "Мача на надеждата" в Бургас

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Спорт
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Благотворителният "Мач на надеждата“ може да бъде проследен пряко в ефира на БНТ 3 на 6 юни от 16:55 часа.

Снимка: Фондация "Стилиян Петров"
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Във връзка с провеждането на предстоящия благотворителен "Мач на Надеждата" на 6 юни от 17:00ч. на стадион "Лазур" в Бургас, организаторите от Фондация "Стилиян Петров" съвместно с органите на реда информират гражданите относно начините, по които посетителите могат да паркират своите автомобили.

С цел превенция и правилно управление на потоците от хора не е разрешен достъпът на превозни средства до прилежащите на стадиона паркинги.

За улеснение на жителите на Бургас и гостите на града са осигурени следните четири алтернативни зони за паркиране:
- Паркинг "Арена"
- Паркинг "Гурко"
- Паркинг на Бургаския държавен университет (БДУ)
- Търговски център "Мол Плаза" – Етаж 2

Допълнително се съобщава, че "Зелената зона" в района на стадиона ще бъде налична, но организаторите на събитието съветват феновете да изберат алтернативен начин на придвижване или да изберат един от посочените паркинги по-горе в текста.

Градският транспорт в Бургас е отлично развит и удобен, така че използването на автобусните линии също е страхотна опция за бързо и лесно придвижване до стадиона.

ДОСТЪП ДО СТАДИОНА:
За достъп до стадиона ще бъдат отворени 4 входа:
Сектор А - вход 6
Сектор В - вход 1, 2, 3
През вход 1 ще можете да влезете до сектор Б и блок 1, 2, 3, 4 на Сектор А
През вход 6 на Сектор А можете да влезете в Сектор Г и блок 5, 6, 7 и 8 на Сектор А

Благотворителният "Мач на надеждата“ може да бъде проследен пряко в ефира на БНТ 3 на 6 юни от 16:55 часа.

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#Стадион Лазур #"Мач на надеждата" 2026

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