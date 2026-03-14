Владимир Зографски остана извън финалния кръг на голямата шанца в Осло

Владимир Зографски не успя да се класира за финалния кръг в първото състезание на голямата шанца в Осло, Норвегия.

Най-добрият български състезател по ски скокове премина успешно квалификациите в петък, но в основното състезание днес направи опит от 118 метра. Резултатът му отреди 41-во място в класирането и той остана извън първите 30, които продължават във втория кръг.

Надпреварата в норвежката столица е част от календара на Световната купа по ски скокове.

Зографски ще има нов шанс утре, когато в Осло е предвидено второто състезание на голямата шанца.