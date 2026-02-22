Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон

Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф обяви, че Доналд Тръмп се пита защо Иран още не е "капитулирал" и не се е отказал от ядрената си програма пред лицето на военната мощ, струпана в Близкия изток. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че вероятно ще се срещне с американския специален пратеник Стив Уиткоф в Женева в четвъртък. Междувременно ирански студенти протестираха срещу режима в Техеран за първи път след смазването на проявите на недоволство от миналия месец.

Стотици антиправителствени демонстранти с лозунги "Смърт на диктатора" са дефилирали в кампуса на един от университетите в Техеран в началото на новия семестър. Стигнало се до сблъсъци с участници в проправителствена контрапроява. В друг университет студенти са провели седяща стачка, демонстрации е имало и в Машхад - втория по големина ирански град. Студентите почитат паметта на жертвите при потушаването на протестите през януари. Недоволството беше породено от икономическите трудности в Иран и бързо обхванаха цялата страна. Доналд Тръмп окуражи протестите през януари с обещанието, че "помощта е на път". Новата протестна вълна се надига, докато режимът се подготвя за военна конфронтация с Вашингтон. заради ядрената програма на Техеран.

Реза - жител на Техеран: "Чувството е лошо, но не се страхуваме от война."

Струпването на американска военна мощ в Близкия изток подхранва опасенията от ескалация, президентът Тръмп не изключи ограничени военни удари срещу Иран.

Стив Уиткоф - специален пратеник на Доналд Тръмп: "Не искам да използвам думата "разочарован", защото президентът разбира, че има много алтернативи, но е любопитен защо не са... не искам да го казвам, но капитулирали. Защо под този натиск, при тази военна мощ не са дошли при нас с думите: Заявяваме, че не искаме оръжие и ето какво сме готови да направим. Някак си трудно е да ги доведем до това положение."

На последния кръг от преговори със Съединените щати по ядрената програма на Иран, двете страни са имали различни виждания за обхвата и механизма за евентуално облекчаване на санкциите, твърди пред Ройтерс ирански представител. Техеран отхвърля искането на Вашингтон за пълен отказ от обогатяване на уран, но изразява готовност за компромис. Съединените щати настояват Иран да се откаже от запасите си от високообогатен уран. По данни да ООН страната разполага с над 440 килограма, обогатени до 60 процента, оръжейните стойности са 90 на сто.

Техеран дава сигнал, че може сериозно да обмисли комбинация от износ на част от запасите от високообогатен уран, разреждане на чистотата на налични количества, както и създаване на регионален консорциум за обогатяване в замяна на признаване на правото му да използва технологията за мирни цели.