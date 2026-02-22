БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

16-годишно момче почина на турнир по плуване в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Трагедията се случва в минутите преди 9 в неделя сутрин.

Турнир по плуване
Scroll left Scroll right
Слушай новината

16-годишно момче от София почина по време на международен турнир по плуване в Бургас. В тридневното международно състезание са участвали 500 състезатели от 30 клуба. Минути преди 9 часа сутринта 16-годишно момче влиза в басейна за загрявка и внезапно му прилошава.

„Прилошало му е на стената, веднага е изваден от басейна от личния му треньор и с помощта на други треньори и организаторите на турнира от плувен клуб „Акулите“. Около 40 минути са му указвани реанимационни действия“, коментира Георги Аврамчев, председател на Българската федерация по плувни спортове.

Въпреки усилията, момчето издъхва. Според очевидци, линейката е пристигнала около 15 минути след сигнала. „Много бързо ни изкараха, просто не успяхме да разберем какво стана точно. Трагедия просто“, каза Стефан Иванов.

„Искам да изкажа моите най-искани съболезнования към родителите и към близките на починалия. На всички състезания, които организира Федерацията има медицински екип плюс линейка. На този турнир, доколкото съм запознат, линейката била отвън, била наблизо, нямам представа“, добави Аврамчев.

Организаторите на турнира отказаха коментар. От клуба, където е тренирал момчето заявиха за БНТ, че той е нямал здравословни проблеми и е с направени медицински прегледи.

„Аз знам, че е участвал в предишните два дни и е нямал никакви оплаквания. Би трябвало, всички състезатели да са прегледани от лекар и да имат право да участват на състезанието. Точно преди самото състезание не е необходимо да се правят прегледи“, каза още Аврамчев.

Случаят е под надзора на Прокуратурата в Бургас, като се очакват резултатите от аутопсията.

Подробности вижте във видеото!

#турнир по плуване в Бургас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
2
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
3
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
4
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
5
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
6
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Специално за БНТ

Надежда Алексиева: Ако тези спортисти продължат, можем да очакваме и от следващата Олимпиада медали
Надежда Алексиева: Ако тези спортисти продължат, можем да очакваме и от следващата Олимпиада медали
Лора Христова: Щастлива съм и съм безкрайно благодарна на всички, които ни подкрепят Лора Христова: Щастлива съм и съм безкрайно благодарна на всички, които ни подкрепят
Чете се за: 02:10 мин.
БФС подготвя проект за категоризация на клубовете БФС подготвя проект за категоризация на клубовете
Чете се за: 01:15 мин.
Евелина Цветанова: Победата идва от желанието и характера на момичетата Евелина Цветанова: Победата идва от желанието и характера на момичетата
Чете се за: 02:10 мин.
Стефани Дянкова: Сервисът ни даде основата за успеха срещу Левски Стефани Дянкова: Сервисът ни даде основата за успеха срещу Левски
Чете се за: 01:37 мин.
Денислав Димитров: Не успяхме да изпълним тактическите задачи Денислав Димитров: Не успяхме да изпълним тактическите задачи
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...
Чете се за: 05:30 мин.
Европа
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица" Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп: Ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нови протести в Иран - остава напрежението между Техеран и Вашингтон
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Частични местни избори в осем населени места у нас
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ