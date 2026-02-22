16-годишно момче почина на турнир по плуване в Бургас

16-годишно момче от София почина по време на международен турнир по плуване в Бургас. В тридневното международно състезание са участвали 500 състезатели от 30 клуба. Минути преди 9 часа сутринта 16-годишно момче влиза в басейна за загрявка и внезапно му прилошава.

„Прилошало му е на стената, веднага е изваден от басейна от личния му треньор и с помощта на други треньори и организаторите на турнира от плувен клуб „Акулите“. Около 40 минути са му указвани реанимационни действия“, коментира Георги Аврамчев, председател на Българската федерация по плувни спортове.

Въпреки усилията, момчето издъхва. Според очевидци, линейката е пристигнала около 15 минути след сигнала. „Много бързо ни изкараха, просто не успяхме да разберем какво стана точно. Трагедия просто“, каза Стефан Иванов.

„Искам да изкажа моите най-искани съболезнования към родителите и към близките на починалия. На всички състезания, които организира Федерацията има медицински екип плюс линейка. На този турнир, доколкото съм запознат, линейката била отвън, била наблизо, нямам представа“, добави Аврамчев.

Организаторите на турнира отказаха коментар. От клуба, където е тренирал момчето заявиха за БНТ, че той е нямал здравословни проблеми и е с направени медицински прегледи.

„Аз знам, че е участвал в предишните два дни и е нямал никакви оплаквания. Би трябвало, всички състезатели да са прегледани от лекар и да имат право да участват на състезанието. Точно преди самото състезание не е необходимо да се правят прегледи“, каза още Аврамчев.

Случаят е под надзора на Прокуратурата в Бургас, като се очакват резултатите от аутопсията.



