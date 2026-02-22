БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

Лора Христова: Щастлива съм и съм безкрайно благодарна на всички, които ни подкрепят

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Илиян Енев
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Биатлонистката направи равносметка на представянето си в Милано/Кортина 2026. Тя завоюва бронз в индивидуалното състезание на 15 км.

лора христова щастлива съм съм безкрайно благодарна всички подкрепят
Бронзовата медалистка Лора Христова заяви, че не е очаквала да спечели медал от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

"Не съм го очаквала да се случи толкова скоро. Само на 22 години съм, но не съм била и така настроена да не го спечеля. Просто гледах да върша работата си и да правя най-доброто, което мога и да правя това, което правя на тренировки", каза Христова.

Тя коментира и участието си в масовия старт, където завърши 14-а, заради две грешки при последната си стрелба, което я лиши от шанса да атакува подиума.

"Беше страхотна емоция да вървя с най-добрите целия и четири обиколки. Защото за зрителите това се струва като много кратко време, но за мен през цялото време, струваше ми се като доста дълго време", обясни биатлонистката.

Запитана чувства ли се вече като звезда в българския биатлон, тя отговори:

"Определено чувството е невероятно да знаят името ти, да знаят кой си. Но аз гледам да се абстрахирам от това и просто да върши работата си. Радостна съм, че успяха да покажа и хората да знаят къде е Троян, къде е България. Щастлива съм и съм безкрайно благодарна на всички, които ни подкрепят, на Община Троян, на Министерството на спорта, на федерацията по биатлон, на целия екип, на моите съотборници, на всички, които ни подкрепяха през цялото време, защото това нямаше да бъде възможно без тях", каза Христова.

Тя заяви, че има сили за още нови постижения.

"Имам и мотивация, ентузиазирана съм и се надявам, да имаме и все по-добри резултати занапред", добави Лора Христова.

Вижте интервюто във видеото!

Лора Христова завърши 14-та в масовия старт на 12.5 км, Милена Тодорова приключи на 20-о място
Бьорндален: Бронзът на Лора Христова е най-голямата изненада в биатлона в Милано/Кортина 2026
