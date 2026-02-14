БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Норвежката легенда определи отличието на българката в индивидуалния старт като "тотална изненада“

Бьорндален: Бронзът на Лора Христова е най-голямата изненада в биатлона в Милано/Кортина 2026
Слушай новината

Легендата на световния биатлон Оле Ейнар Бьорндален определи бронзовия медал на Лора Христова в индивидуалната дисциплина на 20 километра като най-голямата изненада до момента в олимпийския турнир по биатлон на Зимни олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина 2026.

52-годишният норвежец, който прекрати състезателната си кариера през април 2018 година и в момента работи като анализатор за различни медии, не скри възхищението си от представянето на българката.

"Българката сътвори истинска лудост. Това е удивително, невероятно. Не познавам Лора много добре. Познавам Милена Тодорова, но тя пропусна съществена част от сезона. А нейната съотборничка се качи на подиума. Това беше тотална изненада за мен“, коментира Бьорндален пред български журналисти в международния пресцентър в Антхолц-Антерселва.

"Наложи ми се да потърся информация за нея. Но сега ще я следя, защото наистина направи най-голямата изненада досега“, допълни той.

Като състезател Бьорндален остава един от най-успешните олимпийци в историята с осем златни, четири сребърни и два бронзови медала от Игри, както и с общо 45 отличия от световни първенства, 20 от които златни. В момента той дели рекорда за най-много олимпийски титли със сънародниците си Марит Бьорген и Бьорн Дели.

Към тях вече се присъедини и Йоханес Клаебо, който спечели осмата си олимпийска титла след триумфа в интервалния старт на 10 километра.

"Това е отлично за него. Но времената са различни. Когато участвах за първи път през 1994 година, дисциплините бяха три, а сега са много повече. Клаебо стартира в шест, дори седем състезания. По-лесно е да се печели олимпийско злато. Но той го заслужава. Трудно е да се сравняват различните епохи“, коментира Бьорндален.

Според него нивото в ски бягането остава изключително високо, а норвежкият състезател в момента е №1 в света.

"Мисля, че ще подобри рекорда ми още на тези Игри“, завърши легендата на биатлона.

