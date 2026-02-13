Лора Христова е сред най-успешните спортисти на програмата „Олимпийска солидарност“ на МОК на Игрите в Милано/Кортина

Бронзовата медалистка в индивидуалния старт на 15 километра в биатлона на Игрите Милано/Кортина 2026 Лора Христова е сред най-успешните спортисти на „Олимпийска солидарност“, съобщават от Българския олимпийски комитет (БОК).

В ежедневните отчети на програмата се съобщава, че българката е била неин стипендиант в последните четири години.

22-годишната Христова е една от сензациите на Зимните олимпийски игри, а в международния пресцентър в Антхолц-Антерселва германските журналисти недоумяваха как е възможно от последна в спринта на предишните зимни Игри в Пекин 2022 тя да се качи на подиума в Милано/Кортина.

Програмата „Олимпийска солидарност“ е ключова инициатива на Международния олимпийски комитет (МОК), която преразпределя приходите от телевизионни права, за да подкрепи финансово спортистите и Националните олимпийски комитети.

В Милано/Кортина 2026 има 249 състезатели от 74 националности, които получаваха средства от програмата и спечелиха квоти, благодарение на подкрепата на „Олимпийска солидарност“. По време на квалификационния период 449 спортисти от 90 НОК са били подкрепени финансово.

За периода 2025-2028 година МОК одобри безпрецедентен бюджет, за да засили още повече тези успешни програми. За четиригодишния цикъл са отделени 650 милиона долара (10% увеличение спрямо предишния цикъл). Също така индивидуалните стипендии за спортистите вече са минимум 6 на държава, вместо 5.

За този цикъл Българският олимпийски комитет с председател Весела Лечева взе решение да подаде имената на 10 спортисти, за да даде възможност на повече родни атлети да получат стипендии за Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028.