Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

С безгрешна стрелба Лора Христова завоюва бронзов медал за България в индивидуалния старт на 15 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

23-годишната българка завърши трета при второто си участие на най-големия спортен форум.

Тя финишира за 42:20.1 минути, след като свали всичките 20 мишени при четирите си стрелби, за да запише най-доброто си класиране в кариерата си на голямо първенство при жените.

Христова завърши 13-а в дисциплината на последното световно първенство в Ленцерхайде 2025, но този път бяга по-добре и стигна до третата позиция.

Лора Христова спечели второ отличие на България на Олимпиадата в Милано-Кортина след бронза на Тервел Замфиров в алпийския сноуборд в неделя, което е общо осмо за страната на зимни игри.

Тя донесе първи олимпийски медал за биатлона от бронза на Ирина Никулчина от преследването в Солт Лейк Сити 2002.

Христова ще бъде наградена от единствената зимна олимпийска шампионка на България Екатерина Дафовска, която триумфира с титлата в същата дисциплина в Нагано 1988.

Световната шампионка Жулия Симон (Франция) триумфира в състезанието с време 41:14.6 минути. Тя допусна една грешка при втората си стрелба, но със силно ски бягане заслужи първото място. Така 29-годишната Симон се окичи с второ злато на Игрите след титлата със смесената щафета на Франция на 8 февруари.

Друга французойка Лу Жанмоно се нареди втора на 53.1 секунди, въпреки че направи два пропуска. За Жанмоно отличието също е второ на Игрите след златото със смесената щафета.

Милена Тодорова завърши 57-а с пет грешки в стрелбата, Мария Здравкова е 75-а с 6 наказателни мунити, а Валентина Димитрова при дебюта си направи само две грешки в стрелбата, но остана на 72-о място.