Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 02:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
23-годишната българка финишира за 42:20.1 минути, след като свали всичките 20 мишени при четирите си стрелби, за да запише най-доброто си класиране в кариерата си на голямо първенство при жените.

лора христова завоюва бронзов медал индивидуалния старт зимните олимпийски игри милано кортина 2026
Снимка: startphoto.bg
С безгрешна стрелба Лора Христова завоюва бронзов медал за България в индивидуалния старт на 15 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

23-годишната българка завърши трета при второто си участие на най-големия спортен форум.

Тя финишира за 42:20.1 минути, след като свали всичките 20 мишени при четирите си стрелби, за да запише най-доброто си класиране в кариерата си на голямо първенство при жените.

Христова завърши 13-а в дисциплината на последното световно първенство в Ленцерхайде 2025, но този път бяга по-добре и стигна до третата позиция.

Лора Христова спечели второ отличие на България на Олимпиадата в Милано-Кортина след бронза на Тервел Замфиров в алпийския сноуборд в неделя, което е общо осмо за страната на зимни игри.

Тя донесе първи олимпийски медал за биатлона от бронза на Ирина Никулчина от преследването в Солт Лейк Сити 2002.

Христова ще бъде наградена от единствената зимна олимпийска шампионка на България Екатерина Дафовска, която триумфира с титлата в същата дисциплина в Нагано 1988.

Световната шампионка Жулия Симон (Франция) триумфира в състезанието с време 41:14.6 минути. Тя допусна една грешка при втората си стрелба, но със силно ски бягане заслужи първото място. Така 29-годишната Симон се окичи с второ злато на Игрите след титлата със смесената щафета на Франция на 8 февруари.

Друга французойка Лу Жанмоно се нареди втора на 53.1 секунди, въпреки че направи два пропуска. За Жанмоно отличието също е второ на Игрите след златото със смесената щафета.

Милена Тодорова завърши 57-а с пет грешки в стрелбата, Мария Здравкова е 75-а с 6 наказателни мунити, а Валентина Димитрова при дебюта си направи само две грешки в стрелбата, но остана на 72-о място.

Лора Христова: Успях да овладея емоциите си при стрелбата и да не мисля върху резултата
Лора Христова: Успях да овладея емоциите си при стрелбата и да не мисля върху резултата
23-годишната българка записа името си в история на биатлона, като...
Чете се за: 02:57 мин.
Китайска сноубордистка бе изнесена на носилка след тежко падане в квалификацията в халфпайпа
Китайска сноубордистка бе изнесена на носилка след тежко падане в квалификацията в халфпайпа
Лора Христова след награждаването: Много съм щастлива, че успях да взема бронз, за мен означава много Лора Христова след награждаването: Много съм щастлива, че успях да взема бронз, за мен означава много
Чете се за: 01:45 мин.
Норвежки биатлонист призна изневяра в ефир след като спечели бронз на Олимпиадата Норвежки биатлонист призна изневяра в ефир след като спечели бронз на Олимпиадата
Чете се за: 01:37 мин.
Лора Христова с бронзов медал от Игрите в Милано/Кортина 2026 (ГАЛЕРИЯ) Лора Христова с бронзов медал от Игрите в Милано/Кортина 2026 (ГАЛЕРИЯ)
Награждаване на Лора Христова, която спечели бронзов медал на 15 км в биатлона (ВИДЕО) Награждаване на Лора Христова, която спечели бронзов медал на 15 км в биатлона (ВИДЕО)
Чете се за: 00:37 мин.
Валентина Димитрова: Не се чувствах добре физически Валентина Димитрова: Не се чувствах добре физически
Чете се за: 01:07 мин.

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
ЕК предлага нови мерки за противодействие на заплахата от дронове
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
