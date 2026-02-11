БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полицайка от Враца е задържана с над 2 кг кокаин на Капитан Андреево

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
столичната полиция издирва годишен младеж софия тръгнал витоша
Снимка: илюстративна
Слушай новината

34-годишна служителка на полицията е задържана с 2,3 кг кокаин на Капитан Андреево, съобщиха от прокуратурата.

Случаят е от вчера, когато на пункта пристигнала полицайката с личния си автомобил. Жената е пътувала сама. Кокаинът с тегло 2,348 кг, на стойност 51 381 евро, бил скрит в акумулатора.

Жената е служител на ОД на МВР - Враца. По досъдебното производство е установено, че управляваният от нея лек автомобил е нейна собственост и е бил регистриран на 9 февруари 2026 г.

Тя е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжната прокуратура в Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

# ГКПП "Капитан Андреево" #задържана полицайка с дрога

Последвайте ни

ТОП 24

Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на "Околчица"
1
Разследването сочи: Двойно убийство и самоубийство в кемперa на...
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят "Петрохан" - очакванията на хората
2
"Референдум": Ще бъде ли разкрит случаят...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за случилото се
4
Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за...
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
5
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Криминално

Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
Разследването по случаят „Петрохан“ продължава Разследването по случаят „Петрохан“ продължава
11402
Чете се за: 01:10 мин.
Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за случилото се Мистерията "Петрохан" - коментар на политиците за случилото се
22806
Чете се за: 01:32 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
44122
Чете се за: 04:05 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан" Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
42393
Чете се за: 02:52 мин.
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
49097
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс,...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията за четири дружества на "Лукойл" Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията за четири дружества на "Лукойл"
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ) Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в УМБАЛ...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
НА ЖИВО: В парламента изслушват КЗК, КЗП и НСИ относно...
Чете се за: 04:35 мин.
Политика
На косъм от трагедия: Микробус се вряза в бензиностанция в Хасково
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ