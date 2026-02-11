БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фон Алмен със златен хеттрик

Спорт
24-годишният швейцарец триумфира в супергигантския слалом.

Франьо фон Алмен продължава да пише златна страница в историята на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. 24-годишният швейцарец триумфира в супергигантския слалом и завоюва третата си титла от форума, затвърждавайки статута си на едно от големите открития на Олимпиадата.

Дебютантът на Игрите вече има злато в спускането и в отборната комбинация, а с успеха в Супер-Г оформи впечатляващ хеттрик. Въпреки това той остава далеч от абсолютния рекорд на американеца Ерик Хейдън, който спечели пет титли в бързото пързаляне с кънки на Олимпиадата в Лейк Плесид през 1980 година.

На легендарната писта „Стелвио“ Фон Алмен финишира за 1:25.32 минути и изпревари с 13 стотни американеца Райън Кохран-Сийгъл, който повтори сребърното си постижение от Пекин 2022 в тази дисциплина.

Бронзовият медал остана за Марко Одермат. Носителят на Световната купа от миналия сезон завърши на 0.31 секунди зад сънародника си, като изпревари само с три стотни французина Нилс Алегре. Пети се нареди австриецът Рафаел Хаазер (+0.57), а италианецът Джовани Францони остана шести.

Успехът на Фон Алмен е исторически и за Швейцария – това е първа олимпийска титла за страната в супергигантския слалом при мъжете. До този момент „кръстоносците“ имаха две сребърни отличия (Дидие Кюш – Нагано 1998 и Беат Фойц – Пьончан 2018) и един бронз (Абрози Хофман – Торино 2006).

Олимпийската програма в алпийските ски продължава в четвъртък със супергигантския слалом за жени, а в събота предстои гигантският слалом при мъжете.

