Чете се за: 07:32 мин.
Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби

Ива Стойкова
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Британският премиер Марк Карни отмени посещението си в Германия

Трагедия в Канада: 9 загинали и 25 ранени при две стрелби
Снимка: БТА
Десет души, включително извършителят, загинаха при две стрелби в Канада. Трагедията се случи в малък град в западната провинция Британска Колумбия и e едно от най-смъртоносните нападения в страната. Британският премиер Марк Карни отмени посещението си в Германия, където тази седмица беше предвидено да участва в годишната Мюнхенска конференция по въпросите на сигурността.

Градчето с 2400 души население Тъмблър Ридж потъна в скръб след масова стрелба, отнела живота на девет души. Стрелецът, описан от полицията като жена, облечена с рокля и с кестенява коса, открива огън в местната гимназия. Шест от жертвите са открити вътре, а седми човек е починал на път за болницата. Тялото на извършителката също е открито в училището, като се предполага, че тя се е самоубила. Други две тела са открити в жилище в близост - смята се, че двете стрелби са свързани.

Дейвид Еби, премиер на Британска Колумбия: "Това е опустошителна и невъобразима трагедия. Не можем да си представим през какво преминава общността, но знам, че това ще ни накара да прегърнем по-силно децата си тази вечер."

Предоставената от полицията информация е оскъдна. Не се съобщава и колко от жертвите са деца. Според местните власти бързата намеса на силите на реда е предотвратила по-голяма трагедия.

Нина Кригър, министър на обществената безопасност и главен прокурор на Британска Колумбия: "Като майка нося в сърцето си семействата, загубили близки, както и ранените, за чийто семейства кошмарът не е приключил."

Градчето Тъмблър Ридж се намира в изолиран район на около хиляда километра североизточно от Ванкувър. В гимназията са записани 160 ученици. Училището остава затворено до края на седмицата. Общността е малка и сплотена.

Снимки: БТА

Трент Ернст, журналист и бивш учител в гимназията в Тъмблър Ридж:"Малкото ми дете тъкмо завърши гимназията, а голямата ми дъщеря работи на 300 метра от училището."

Това е най-смъртоносното нападение в страната от 2020 г., когато мъж застреля 13 души и подпали пожари, причинили смъртта на девет души, в източната провинция Нова Скотия. Канадският премиер Марк Карни написа в Екс, че е съкрушен след атаката, поднесе съболезнования на семействата на жертвите и благодари на хората, които първи са реагирали.

