Трагедия в Канада: Седем жертви на стрелба в гимназия

Най-малко седем жертви при стрелба в гимназия в малък канадски град.



Извършителят, който открил стрелба в Тъм-Блър Ридж в Британска Колумбия, вероятно се е самоубил.

Над сто ученици и служители са евакуирани от училището. Мотивът за нападението засега остава неясен.

Други две жертви са намерени в жилище в близост до училището и властите предполагат, че двете стрелби са свързани.

Трагедията се случи в градче с 2400 души население, намиращо се на над хиляда километра североизточно от Ванкувър. Стрелбите в училища в Канада са рядкост.