Трагедия в Канада: Седем жертви на стрелба в гимназия

Извършителят вероятно се е самоубил
Най-малко седем жертви при стрелба в гимназия в малък канадски град.
Извършителят, който открил стрелба в Тъм-Блър Ридж в Британска Колумбия, вероятно се е самоубил.
Над сто ученици и служители са евакуирани от училището. Мотивът за нападението засега остава неясен.
Други две жертви са намерени в жилище в близост до училището и властите предполагат, че двете стрелби са свързани.
Трагедията се случи в градче с 2400 души население, намиращо се на над хиляда километра североизточно от Ванкувър. Стрелбите в училища в Канада са рядкост.
"Инцидентите са два - в училището и отделно други двама души са открити в жилище в Тъмблър Ридж. Опитваме се да установим връзка между двете стрелби. Нашата общност е сплотена. Голяма е подкрепата за нашите ученици, учители, жителите на Тъмблър Ридж, спасителите, екипите на спешна помощ", каза Кен Флойд, полиция на Канада.