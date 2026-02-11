БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трагедия в Канада: Седем жертви на стрелба в гимназия

Ива Стойкова
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Извършителят вероятно се е самоубил

Снимка: БТА
Най-малко седем жертви при стрелба в гимназия в малък канадски град.

Извършителят, който открил стрелба в Тъм-Блър Ридж в Британска Колумбия, вероятно се е самоубил.

Над сто ученици и служители са евакуирани от училището. Мотивът за нападението засега остава неясен.

Други две жертви са намерени в жилище в близост до училището и властите предполагат, че двете стрелби са свързани.

Трагедията се случи в градче с 2400 души население, намиращо се на над хиляда километра североизточно от Ванкувър. Стрелбите в училища в Канада са рядкост.

"Инцидентите са два - в училището и отделно други двама души са открити в жилище в Тъмблър Ридж. Опитваме се да установим връзка между двете стрелби. Нашата общност е сплотена. Голяма е подкрепата за нашите ученици, учители, жителите на Тъмблър Ридж, спасителите, екипите на спешна помощ", каза Кен Флойд, полиция на Канада.

#гимназия #Канада #стрелба

